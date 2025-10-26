 Pavojingas vairuotojo manevras galėjo baigtis tragedija

Pavojingas vairuotojo manevras galėjo baigtis tragedija

2025-10-26 13:05
Klaudija Audickaitė

Feisbuko paskyroje „Reidas“ patalpintas vaizdo įrašas, kuriame veiksmas vyksta Klaipėdoje – automobilis vos išvengė susidūrimo su priešais važiuojančiu sunkvežimiu. Situacija įvyko vienoje iš judrių vietų mieste, Rimkų gatvėje, kur, pasak vairuotojų, tokie pavojingi manevrai pasitaiko vis dažniau.

Pavojingas vairuotojo manevras galėjo baigtis tragedija
Pavojingas vairuotojo manevras galėjo baigtis tragedija / Feisbuko grupės „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras

Iš įrašo matyti, kaip automobilis, važiuodamas tiesiai, staiga įjungia posūkio signalą ir suka į kairę, nors tuo metu priešais artėja sunkvežimis, kurio vairuotojas spėjo sustabdyti tik paskutinę akimirką.

Feisbuko paskyros „Reidas“ vaizdo įrašo stop kadras

Šis įrašas sulaukė daugiau nei šimto reakcijų ir sukėlė audringą diskusiją komentaruose.

Dalis klaipėdiečių pasipiktino vairuotojo elgesiu, kiti bandė situaciją vertinti švelniau.

„Įdomu, kiek žmonių supranta, kodėl čia negalima sukti į kairę?“ – retoriškai klausė komentatorius Rinaldas.

Ne visi buvo tokie griežti – pasitaikė ir bandančių pajuokauti, įvykį ironizuoti.

„Gal žmogui bėda – meilužė gimdo, furistas galėjo palaukti“, – komentavo Audrius.

Gal žmogui bėda – meilužė gimdo, furistas galėjo palaukti.

Vis dėlto dauguma diskusijos dalyvių sutiko, kad tokie veiksmai kelyje yra pavojingi – sukelia avarines situacijas.

„Jeigu žmonės nemato, kad į kairę sukti negalima, tai kaip jie gavo teises? Reiškia, ir kelyje pažeidinėja taisykles“, – griežtai pasisakė Artūras.

Komentaruose vairuotojai dalijosi ir pastebėjimais, kad tokie atvejai Klaipėdoje – ne vienetiniai.

Kai kurie teigė, jog tam tikrose miesto vietose kelio ženklai nepakankamai aiškūs arba prastai matomi tamsiu paros metu.

Šiame straipsnyje:
rimkų gatvė
pavojingas manevras kelyje
kelių eismo taisyklės
ket

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų