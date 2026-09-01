Pažeidžiamų žmonių kaimynystė nenudžiugino

Vilkijos gatvėje kylantys grupinio gyvenimo namai bus skirti asmenims su psichikos ar intelekto negalia.
Pasak savivaldybės atstovų, šis projektas iš esmės keičia požiūrį į globą – vietoje didelių institucijų bus pastatyti keturi po 10 vietų namai, skirti gyventi žmonėms su negalia.
Čia kiekvienas bus skatinamas gyventi kuo savarankiškiau.
„Du tokie pastatai suprojektuoti Vilkijos gatvėje, vienas jų jau yra statomas. Kitam greitu metu tikimasi gauti statybos leidimą. Dar vienam Kaštonų gatvėje parinktas sklypas, kuriame irgi numatyta grupinio gyvenimo namų statyba“, – pasakojo projektą rengiančios bendrovės „Progresyvūs projektai“ vadovė Danutė Zubavičienė.
Pirmojo pastato darbų pabaiga Vilkijos g. numatoma ateinančiais metais, sutarties vertė – beveik 1,3 mln. eurų.
D. Zubavičienės teigimu, pradėjus grupinio gyvenimo namų statybą Vilkijos gatvėje, susidurta su aplinkinių gyventojų nepasitenkinimu.
„Suprantu, kad kažkam gali nepatikti pažeidžiamų žmonių kaimynystė. Bet susidaro įspūdis, kad yra piktnaudžiaujama, aplinkiniai gyventojai, spėju, pasitelkę dirbtinį intelektą, prisigalvoja trūkumų, rašinėja mums raštus ir skundus, į kuriuos tenka atsakinėti. Bet tai ne tik Klaipėdos projektas. Tokie grupinio gyvenimo namai yra statomi ir kitose savivaldybėse, kur gyvena tam tikrą negalią turintys žmonės“, – teigė D. Zubavičienė.
Klaipėdos savivaldybės Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktorius Dainius Skirius patvirtino, kad gauna nepatenkintų klaipėdiečių raštų dėl būsimų grupinio gyvenimo namų kaimynystės, į juos atsakinėja.
Klaipėdoje grupinio gyvenimo namus planuojama pastatyti Vilkijos g. 1 ir 17, Kaštonų g. 7 bei Užlaukio g. 51 sklypuose.
Šie namai teiks ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą 40-iai asmenų, turinčių intelekto ar psichikos negalią, užtikrinant jų gyvenimą bendruomenėje.
Projektas turėtų būti baigtas po trejų metų, jo bendra vertė 3 mln. eurų.
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