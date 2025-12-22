Pertvarkyta avaringa Darbėnų sankryža

„Kalbėdami apie pavojingiausias ir avaringiausias vietas, negalime kliautis vien vairuotojų sąmoningumu: turime aktyviai veikti ir mažinti juodąsias dėmes Lietuvos kelių žemėlapyje. Darbėnų sankryža buvo viena pavojingiausių vietų tiek šalyje, tiek pajūryje, todėl džiaugiuosi, kad ją iš esmės pertvarkius čia tapo kur kas saugiau. Svarbiausia, kad tiek vietos bendruomenė, tiek vasarą į pajūrį keliaujantys poilsiautojai galės jaustis daug ramiau. Kuo mažiau liks juodųjų dėmių, tuo daugiau žmonių saugiai pasieks savo kelionės tikslą“, – sakė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Ši sankryža jungia Palangos aplinkkelį (kelias A13) ir rajoninį kelią Nr. 2309 (Darbėnų kryptimi) ir yra itin aktuali važiuojantiems iš Klaipėdos, Darbėnų bei Latvijos. Tai – svarbus transporto mazgas, kuriuo vyksta intensyvus eismas į populiarias pajūrio vietas.
„Kurdami saugesnę ir patogesnę kelių infrastruktūrą daug dėmesio skiriame avaringiausioms vietoms – juodosioms dėmėms. Šiais metais pavojingiausiose vietose jau esame įdiegę 49 eismo saugumo priemones, kurios nereikalauja didelių investicijų. Darbėnų sankryža buvo viena avaringiausių vietų Lietuvoje, tačiau dabar šį juodoji dėmė nebeslėgs Lietuvos kelių žemėlapio. Išanalizavus eismo įvykių priežastis ir atlikus eismo srautų modeliavimą, buvo pasirinkta čia įrengti žiedinę sankryžą ir šie darbai atlikti vos per pusmetį“, – apie sprendimą iš esmės pertvarkyti sankryžą kalbėjo „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Naujai įrengta 30 metrų skersmens žiedinė sankryža užtikrins didesnį eismo laidumą, o eismo saugumą didins sankryžoje įrengtas apšvietimas. Šiuo projektu įgyvendintas saugiausias sankryžos pertvarkymo tipas – eliminuoti kairieji posūkiai ir sankryžos kirtimas tiesiai – konfliktinių taškų sankryžoje sumažėjo nuo 32 iki aštuonių.
Sankryžos pagrindiniame ir šalutiniame keliuose vyrauja dideli transporto priemonių srautai, todėl šalutinių kelių vairuotojams buvo sunku įsilieti ir kirsti pagrindinio kelio srautus. Tai lėmė skubius ir pavojingus vairuotojų manevrus, kurių pasekmė – skaudūs susidūrimai.
Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus pabrėžė, kad eismo dalyvių saugumas yra vienas iš prioritetinių klausimų.
„Džiaugiuosi, kad pertvarkyta Darbėnų sankryža iš esmės keičia situaciją – iki šiol pavojinga vieta tapo gerokai saugesnė ir patogesnė visiems eismo dalyviams: tiek Palangos gyventojams, tiek svečiams, atvykstantiems iš Klaipėdos, Latvijos ar Darbėnų krypties. Palangos miesto savivaldybė ne vienerius metus akcentavo šios vietos problematiką ir kartu su „Via Lietuva“ ieškojo sprendimų, todėl ypač džiugu, kad bendromis pastangomis pavyko pasiekti tokį rezultatą. Neabejoju, kad naujai įrengta žiedinė sankryža ne tik padidins eismo dalyvių saugumą, bet ir taps puikiu pavyzdžiu, kaip konstruktyvus bendradarbiavimas leidžia sukurti šiuolaikišką, patikimą ir saugią infrastruktūrą“, – sakė Š. Vaitkus
Naujausi komentarai