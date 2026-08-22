 Pietinėje Klaipėdos dalyje – vandentiekio gedimas: gyventojai pastebėjo pokyčius

Pietinėje Klaipėdos dalyje – vandentiekio gedimas: gyventojai pastebėjo pokyčius

2026-08-22 14:48
Klaudija Audickaitė

Klaipėdą talžant stipriam lietui ir vėjui, pietinės miesto dalies gyventojai socialiniuose tinkluose ėmė dalytis žinutėmis apie dingstantį vandenį.

<span>Pietinėje Klaipėdos dalyje – vandentiekio gedimas: gyventojai pastebėjo pokyčius</span>
Pietinėje Klaipėdos dalyje – vandentiekio gedimas: gyventojai pastebėjo pokyčius / Asociatyvi Magnific.com, socialinių tinklų nuotr.

Apie situaciją klaipėdiečiai pirmiausia pradėjo kalbėti socialiniuose tinkluose.

Gyventojai dalijosi informacija, kad kai kuriuose pietinės miesto dalies daugiabučiuose vandens tiekimas buvo sutrikęs.

Tuo metu bendrovė „Klaipėdos vanduo“ savo feisbuko paskyroje patvirtino, kad šioje miesto dalyje dėl sudėtingų oro sąlygų buvo įvykęs vandentiekio gedimas.

Pasak atstovų, komanda operatyviai pašalino gedimą.

Vis dėlto gyventojų problemos gali būti jaučiamos dar kurį laiką. Įspėjama, kad dėl įvykusio gedimo laikinai gali pakisti geriamojo vandens kokybė.

Bendrovės atstovų teigimu, situacija šiuo metu atidžiai stebima – komanda toliau reaguoja į gyventojų pranešimus ir vertina vandentiekio tinklų būklę.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
pietinė dalis
dingo vanduo
audra

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