Pietinėje Klaipėdos dalyje – vandentiekio gedimas: gyventojai pastebėjo pokyčius

Apie situaciją klaipėdiečiai pirmiausia pradėjo kalbėti socialiniuose tinkluose.
Gyventojai dalijosi informacija, kad kai kuriuose pietinės miesto dalies daugiabučiuose vandens tiekimas buvo sutrikęs.
Tuo metu bendrovė „Klaipėdos vanduo“ savo feisbuko paskyroje patvirtino, kad šioje miesto dalyje dėl sudėtingų oro sąlygų buvo įvykęs vandentiekio gedimas.
Pasak atstovų, komanda operatyviai pašalino gedimą.
Vis dėlto gyventojų problemos gali būti jaučiamos dar kurį laiką. Įspėjama, kad dėl įvykusio gedimo laikinai gali pakisti geriamojo vandens kokybė.
Bendrovės atstovų teigimu, situacija šiuo metu atidžiai stebima – komanda toliau reaguoja į gyventojų pranešimus ir vertina vandentiekio tinklų būklę.
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