Pietinėje uostamiesčio dalyje – sprogimai

„Facebook“ grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“ klaipėdiečiai klausinėjo apie sprogimų garsus.
„Kas per dundėjimas lauke?“ – teiravosi vienas.
„Kas čia sproginėja Laukininkuose?“ – klausė kitas.
„Kas čia vyksta? Ką tik balkone langas išdužo, kas čia sprogo ką tik?“ – nerimavo dar vienas.
„Kas čia per garsus triukšmas? Ar aš kažką praleidau?“ – baiminosi klaipėdietis.
„Girdėjau sprogimus. Pradžioje pamaniau, kad perkūnas. Turėjo perspėti gyventojus dėl pratybų“, – samprotavo viena moteris.
Tačiau pranešimų apie tai, kad Klaipėdoje vyks karinės pratybos viešojoje erdvėje, būta nuo pat pirmadienio, rugsėjo 14-osios. Apie jas informavo ir Klaipėdos savivaldybė.
Šios pratybos vyksta ne tik Klaipėdoje, bet ir rajone, taip pat Neringos savivaldybės apylinkėse. Jas iki šiandien, rugsėjo 18-osios, vykdo Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono kariai.
Kaip nurodyta kariuomenės pranešime, pratybų metu vyksta šaudymas į Baltijos jūrą iš Brigados generolo Povilo Plechavičiaus poligono.
Taip pat akcentuojama, kad pratybų metu naudojamos ratinės ir vikšrinės karinės transporto priemonės.
O dienos metu Klaipėdos ir Kuršių nerijos regionuose girdėsis artilerinės salvės. Planuojamas šaudymo laikas rugsėjo 15–18 d. – nuo 8 iki 20 val., be to, gali nežymiai suintensyvėti karinių transporto priemonių judėjimas.
Tai ne pirmosios pratybos, vykdomos rugsėjį. Neseniai baigėsi Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnybos pratybos „Audros stebėtojas 2026“, kurių metu taip pat buvo naudojama imitacinė amunicija, girdėjosi sprogimai.
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