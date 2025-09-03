Pievoje – įtartini vaizdeliai: štai kas gyventojams sukėle nerimą

„Vedžiodamas šunį pastebėjau nerimą keliantį dalyką – šuo kažką pradėjo ėsti nuo žemės. Eidamas Jūrininkų prospekte, net keliose vietose mačiau išmėtytą kažkokį maistą. Gal kas nors dar pastebėjo, kas tai galėjo padaryti?“ – vienoje feisbuko grupėje įrašą paskelbė klaipėdietis, pasislėpęs po anonimo kauke.
Dauguma klaipėdiečių komentaruose situaciją ironizavo ir spėliojo, kad galbūt paprasčiausiai kažkas netyčia pametė savo pietus ir pabėgo nesutvarkęs vietos.
Tačiau vyriškio teigimu, neįprasta tai, kad toks pat maistas buvo išmėtytas trijose skirtingose vietose – tai ir sukėlė daugiausiai įtarimų, nes panašu, kad kai kas išmėtė užnuodytą maistą.
Klaipėdiečiai ragino vieni kitiems būti budriems ir atidžiai stebėti, ką augintiniai randa lauke, nes niekada negali žinoti – galbūt pievoje mėtosi nuodai.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, žiaurus elgesys su gyvūnais, jų kankinimas, jeigu dėl to gyvūnui gresia žūtis ar suluošinimas, užtraukia baudą nuo 300 iki 1 750 eurų su gyvūno konfiskavimu arba be.
Taip pat asmuo gali būti baudžiamas ne tik viešaisiais darbais arba bauda, bet ir areštu arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
