Pirkėjus nustebino parduodamas advento kalendorius su dešra

Vienoje parduotuvėje pastebėtas kalendorius, kuriame vietoje saldainių – saliamio dešros gabalėliai. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo toks pats kalendorius, kaip ir visi kiti, tik jo turinys verčia suabejoti, ar advento laukimas dar turi tą pačią prasmę.
„Suprantu, kad jau ne visi laikosi pasninko, bet kažkokią tradiciją vis tiek reikėtų išlaikyti – bent jau advento kalendoriuje nedėti mėsos“, – svarstė Klaipėdos universiteto studentė Ieva.
Pasak merginos, tokie pavyzdžiai tik dar kartą parodo, kaip keičiasi žmonių požiūris į šventes ir jų reikšmę.
„Jeigu nesilaikai tradicijų, gal tada ir atrodo normalu, tačiau aš esu pripratusi prie to, kas buvo nuo mažens. Pamenu, kaip laukdavau to mažo šokolado gabalėlio kiekvieną rytą. Dabar laikai sparčiai keičiasi – atsirado kalendoriai su mėsa, grožio priemonėmis, gėrimais ir papuošalais. Jau yra advento kalendorių ir gyvūnams, pavyzdžiui, šunims, kuriuose slepiasi šunų maistas“, – stebėjosi klaipėdietė.
Adventas krikščioniškoje tradicijoje laikomas susikaupimo, tylos ir laukimo laikotarpiu. Šiuo metu rekomenduojama saikingiau vartoti maistą, atsisakyti persivalgymo, dažniau rinktis augalinį maistą ar žuvį.
Tačiau vis didėjantis vartojimas dažnai užgožia pačią esmę.
Evangelikų liuteronų kunigas Mindaugas Žilinskis pabrėžė, kad problema slypi ne pačiame produkte, o krypties praradime.
„Adventas krikščioniškoje tradicijoje yra laukimo, susilaikymo ir vidinio susitelkimo metas, o ne vien vartojimo forma. Pats Jėzus primena: „Žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4,4). Todėl advento kalendoriai su mėsa ar saldumynais savaime nėra blogi, tačiau jie lengvai nustumia esmę – laukimą Kristaus gimimo, – teigė kunigas. – Klausimas ne apie produktą, o apie kryptį: ar tai padeda žmogui sustoti, ar tik dar labiau skubėti. Adventas kviečia ne tiek pripildyti stalčius, kiek širdį“.
