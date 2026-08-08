Pirmą kartą – išskirtinis čempionatas

Europos buriavimo čempionatas vyks iki pat rugpjūčio 15-osios, tądien, kaip ir visą savaitę, bus apstu veiklų, o vakare renginį vainikuos grupės „The Roop“ koncertas.
Iki tol visą savaitę Kruizinių laivų terminale įsikūrusiame Regatos miestelyje lankytojų lauks daug užsiėmimų. Su klaipėdiečiais susitiks aktorius Giedrius Savickas, žurnalistas Giedrius Masalskis, meteorologas Naglis Šulija, verslininkas Robertas Dargis ir kiti savo sričių profesionalai.
„Buriavimas, manau, išmoko vienos labai svarbios gyvenimiškos pamokos – laiku pritraukti ir laiku atleisti. Jachtoje, jei laiku nepritrauksi virvės ar jos neatleisi, neturėsi greičio, rezultato, o gal net turėsi problemų. Gyvenime lygiai tas pats – reikia mokėti pritraukti gerus žmones, gerus dalykus. Lygiai kaip reikia mokėti atleisti – kartais reikia atleisti vadžias, kartais – reikia tiesiog atleisti: kitiems žmonėms arba sau“, – sakė G. Savickas.
Šiandien nuo 12 iki 20 val. Kruizinių laivų terminale, vaikų edukacinėje erdvėje, bus galima gaminti jūrinius suvenyrus ir laivelius, kartu puošti burę bei mėgautis muilo burbulais. Lankytojai taip pat galės dalyvauti sportiniame buriavimo iššūkyje ir laimėti prizų.
Visą popietę bus rengiamos ekskursijos po legendines jachtas „Lietuva“ ir „Ambersail“.
Nuo 14 iki 19 val. Lietuvos jūrų muziejus kvies išbandyti virtualios realybės filmą „Ateities Baltija: distopija ar realybė?“ ir dalyvauti edukaciniuose žaidimuose apie burinių laivų pasaulį. Tuo pat metu Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ suteiks galimybę krante išbandyti jachtas bei išmokti rišti jūrinius mazgus.
17 val. prasidės pokalbių laida „Pokalbių uostas“. Jos vedėjas G. Masalskis kalbins žinomus Lietuvos žmones ir buriuotojus.
18 val. nuo Buriuotojų krantinės iki Kruizinių laivų terminalo pajudės buriuotojų paradas. Tuo metu lankytojai galės išbandyti laimės ratą ir laimėti prizų.
19 val. bus iškilmingai atidarytas Europos ORC buriavimo čempionatas. Ceremoniją lydės meninė programa – koncertuos Monika Linkytė ir grupė „Voiceless“.
20 val. prasidės programa su didžėjumi.
Sekmadienį veiklos Kruizinių laivų terminale tęsis – čia vėl veiks Regatos miestelis, vyks edukacijos, sportinės pramogos, ekskursijos po jachtas.
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