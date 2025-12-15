Pirmadienio rytą Jakų žiede – kantrybės išbandymas

Feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“ vairuotojas pasidalijo nuotrauka, kurioje matoma ilga automobilių kamšatis.
Po įrašu vairuotojai liejo tulžį.
„Pusė Klaipėdos vairuoti nemoka, dėl to tokios ir kamšatys. Apie piko metą tai išvis patylėsiu. Vien medžiai prie vairo“, – pyko komentatorius.
Kitas internautas priminė uostamiesčio tvarkymo darbų šūkį.
„Atsipūskit prie jūros, Klaipėda tvarkosi“, – juokavo jis.
Kitame įraše vyras pasidalijo pasiektu rekordu.
„Šiandien pasiekiau rekordą: iki darbo – 15 km, važiavimo laikas – 1.22 val.“ – rašė vairuotojas.
„Bet tai kaip pirmadienis, taip niekas ten nepavažiuoja. Toks jausmas, kad per savaitgalį užmiršo, kaip vairuoti“, – rašė dar vienas.
