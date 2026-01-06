Plungės rajone skelbiama ekstremalioji situacija

Kaip Eltai pirmadienį sakė rajono meras Audrius Klišonis, toks žingsnis leis savivaldybei panaudoti reikalingas lėšas tvarkantis su kilusiais iššūkiais dėl šalį užklupusių žiemiškų orų.
„To sprendimo reikėjo, kad galėtume panaudoti papildomas lėšas, kurios yra reikalingos, tiek padaryti papildomus rangos pirkimus sniego valymui ir visiems kitiems dalykams“, – Eltai pirmadienio vakarą teigė A. Klišonis.
Vis tik, kiek laiko Plungės rajone tęsis ekstremalioji situacija – neaišku. Anot mero, tai priklausys nuo oro sąlygų artimiausiomis dienomis.
„Žiūrėsime pagal situaciją. Šiuo metu meteorologai sako, kad lygtais nesnigs, tai susitvarkę – ekstremaliąją situaciją pabaigtume, bet daug priklausys nuo kritulių“, – komentavo meras.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, gausiausias snygis pastarąsias paras buvo fiksuotas Vakarų Lietuvoje.
Ypač dideli sniego kiekiai fiksuoti Plungės rajone – čia vietomis iškrito apie 50 cm sniego. Tai – vienas didžiausių fiksuotų rodiklių šiame regione per pastaruosius metus.
Anot LHMT, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios, tačiau pažymima, kad kiekviena šios savaitės diena bus vis šaltesnė.
Prognozuojama, kad antradienio dieną dangus toliau išliks apniukęs, taip pat neišvengsime kritulių.
ELTA primena, kad sekmadienį pranešta, kad dėl sudėtingų oro sąlygų ir gausaus snygio Plungės rajono savivaldybės bei Rietavo mokyklose dviems dienoms stabdomas ugdymo procesas.
Sustabdytas ne tik priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis, bet ir neformalusis ugdymas. Ugdymas įprastai vykdomas tik ikimokyklinukams.
Tuo metu Kretingos savivaldybė pranešė, kad bendrojo ugdymo mokyklose pamokos sausio 5–6 d. vyks nuotoliniu būdu.
