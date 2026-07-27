Po įtemptų kovų Klaipėdoje paaiškėjo ORC Prologue Race nugalėtojai

„Tai, ką šiomis dienomis čia darėme, manau, mums tikrai suteikia papildomų šansų artėjančiame Europos čempionate. Kad ir šiandien plaukiant tuo kanalu – yra daug detalių, kurias žinant ir čia plaukiant ne pirmą kartą, yra lengviau. Tad kiekviena treniruotė dabar vertinga“, – teigė įgulos „Rhino“ kapitonas Saulius Pajarskas.
Būtent „Rhino“ komanda „ORC Prologue Race“ B grupėje iškovojo pirmąją vietą. Antrąją užėmė „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis), trečiąją – jachta „Next“ (kpt. Marius Ambrulaitis).
„Europos ORC čempionato tikrai labai laukiame. Pirmą kartą namuose vyks toks renginys! Ta proga šiek tiek atsinaujinome ir inventorių – turime mums naują X-41 klasės jachtą. Tad šis prologas mums buvo labai produktyvus – puiki treniruotė tiek vakar priešvėjinėse–pavėjinėse lenktynėse, tiek šiandien navigacinėse. Čempionatas jau visai ant nosies, todėl kiekviena minutė laive yra tiesiog aukso vertės“, – pasibaigus „ORC Prologue Race“ Klaipėdoje dalijosi įgulos „Keturi vėjai“ kapitonas Karolis Janulionis.
Reportažas apie Klaipėdos etapą:
C grupės „ORC Prologue Race“ nugalėtojais tapo taip pat visiškai naujos kartos M.A.T. 11 jachta buriuojanti ir pirmą kartą su ja būtent šiose varžybose startavusi „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis). Antrąją vietą užėmė „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas), trečiąją – jachta „Te Kyla“ (kpt. Algirdas Žižys).
Sekmadienį į Klaipėdos etapą išplaukė ir kitų „Kuršių marių regatos“ įskaitų – Kruizinių, Sportinių bei Atvirosios grupės – jachtos. Jūriniame etape buriuotojus pasitiko permainingas silpnas–vidutinis vėjas, kuris artėjant prie finišo dar labiau nurimo ir išbandė komandų kantrybę.
„Šiandien etape tik išplaukus vėjo lyg ir užteko, bet vėliau jis rimo, o lenktynių pabaigoje beveik visai dingo, labai sukinėjosi. Tai jau grįžtant, čia, uoste, tų iššūkių buvo daugiau. Bet ką gali žinoti – gal tai mums ir padės laimėti šį etapą. Matysime“, – apie patirtį kalbėjo „La Calma“ kapitonas Marius Klišaitis.
Būtent šiai įgulai pavyko iškovoti pirmąją vietą Kruizinių jachtų kategorijoje. Antrąją vietą užsitikrino jachta „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys), trečiąją – jachta „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius).
Įspūdingą pergalę šiame etape pasiekė jachtos „Orca Crew“ (kpt. Algirdas Umbrasas) komanda – ji iškovojo pirmąją vietą gausiausioje Sportinių jachtų įskaitoje, kurioje šiemet varžosi 17 komandų.
„Mūsų startas buvo labai geras – pasirinkome tinkamą starto poziciją, kuri leido jau pradžioje atsiplėšti nuo viso laivyno. Vėliau mus pasivijo ir aplenkė konkurentai „Presto“. Tačiau, matyt, jų navigatorius padarė klaidą – jie nuplaukė šiek tiek į kitą pusę, nei reikėjo. Tai mums leido vėl išsiveržti į priekį. Uoste, nurimus vėjui, kova prasidėjo kone iš naujo, bet mums pavyko atsilaikyti. Emocijos labai geros, ypač jaunesniems komandos nariams, kuriems tai – pirma tokia pergalė“, – dalijosi „Orca Crew“ kapitonas Algirdas Umbrasas.
Antrąją vietą šioje įskaitoje iškovojo jachta „Levante“ (kpt. Benas Martišauskis), trečiąją – jachta „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis).
Atvirosios grupės Klaipėdos etapo nugalėtoja tapo jachta „Jazz“ (kpt. Gintautas Burnickas). Antrąją vietą užėmė jachta „O'lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius), trečiąją – jachta „Regina“ (kpt. Dovydas Kvederis).
Reportažas apie ORC Prologue Race:
„ORC Prologue Race“ Klaipėdoje buvo puiki proga buriuotojams pasitikrinti pasirengimą ir laivų pajėgumą prieš rugpjūčio 7–15 dienomis Klaipėdoje vyksiantį Europos ORC buriavimo čempionatą.
Pasibaigus „ORC Prologue Race“ Klaipėdoje visų įskaitų jachtos kovą tęs likusiuose „Kuršių marių regatos“ etapuose. Šiandien ryte įgulos jau startavo ilgosiose jūrinėse lenktynėse, kurios gali trukti iki 12 valandų. Vos išplaukus pro uosto vartus komandas pasitiko audringa jūra, stiprus vėjas ir lietus.
Po šio vakaro finišo regata persikels į Nidą bei Kuršių marias ir tęsis iki rugpjūčio 1 d. „Kuršių marių regatos“ rezultatus galima sekti oficialioje varžybų svetainėje.
„ORC Prologue Race“ Klaipėda rezultatai
B grupė:
- „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) – 5 t.
- „Keturi vėjai“ (kpt. Karolis Janulionis) – 7 t.
- „Next“ (kpt. Marius Ambrulaitis) – 12 t.
C grupė:
- „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) – 4 t.
- „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 9 t.
- „Te Kyla“ (kpt. Algirdas Žižys) – 13 t.
Po „Kuršių marių regatos“ Klaipėdos etapo įgulos išsidėstė taip:
Didžiųjų jachtų įskaita:
- „Rhino“ (kpt. Saulius Pajarskas) – 6,5 t.
- „Arabela-Citadele“ (kpt. Raimondas Šiugždinis) – 7 t.
- „Nida III“ (kpt. Arūnas Burkšas) – 12 t.
Kruizinių jachtų įskaita:
- „La Calma“ (kpt. Marius Klišaitis) – 1 t.
- „Mirage“ (kpt. Albertas Lukšys) – 2 t.
- „Vajana Magic“ (kpt. Gintautas Andriuškevičius) – 3 t.
Sportinių jachtų įskaita:
- „Orca Crew“ (kpt. Algirdas Umbrasas) – 1 t.
- „Levante“ (kpt. Benas Martišauskis) – 2 t.
- „Storm“ (kpt. Andrius Ramonaitis) – 3 t.
Atviroji grupė:
- „Jazz“ (kpt. Gintautas Burnickas) – 1 t.
- „O'lia lia“ (kpt. Osvaldas Kudzevičius) – 2 t.
- „Regina“ (kpt. Dovydas Kvederis) – 3 t.
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