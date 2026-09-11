Po šimtmečio Šventojoje pradedamos uosto statybos

Šią dieną prie istorinio senojo molo vėl bus padėtas kertinis akmuo, kuris simboliškai pažymės pagrindinių hidrotechninių statinių jūroje statybos pradžią.
Pirmojo statybos etapo metu numatoma pastatyti du išorinius uosto molus. Pietinio molo ilgis sieks 647,5 metro, o šiaurinio – 402,5 m.
Įgyvendinant projektą, pietiniame mole ketinama įrengti krantines ir 9 m pločio promenadą, taip pat bus gilinama uosto akvatorija į įplaukos kanalas, atliekami kiti uosto infrastruktūros kūrimo darbai.
Atkurtas Šventosios uostas bus pritaikytas pramoginei laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Tikimasi, kad nauja infrastruktūra prisidės stiprinant Šventosios bei visos Lietuvos jūrinę kultūrą.
Naujausi komentarai