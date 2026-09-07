Po šimtmečio vėl prasidės Šventosios uosto statyba

Po šimto metų Šventojoje vėl bus padėtas kertinis akmuo ir pradėtas pagrindinių uosto hidrotechninių statinių jūroje statybos etapas.
Kas bus pastatyta?
– 647,5 m – pietinis molas su krantinėmis ir 9 m pločio promenada
– 402,5 m – šiaurinis molas, saugantis krantą ir uosto įplauką
Taip pat: krantinės, gilinama uosto akvatorija ir įplaukos kanalas bei įrengiama kita uosto infrastruktūra.
Atkurtas Šventosios uostas bus skirtas žmonėms, laivams, žvejybai, buriavimui ir turizmui, taps svarbia Lietuvos jūrinės kultūros ir jūrinės ekonomikos dalimi.
„Ateikite būti šios istorijos dalimi! Kviečiame palangiškius, šventojiškius, pajūrio gyventojus ir visus Lietuvos žmones. Ateikime prie jūros įsiamžinti istorinėse nuotraukose ir kartu paliudyti išskirtinės akimirkos, kai po šimto metų Šventosios uosto istorija pradeda naują puslapį“, – rašoma Palangos miesto savivaldybės interneto puslapyje.
Kada? Rugsėjo 11 d. 11 val.
Kur? Šventojoje, prie istorinio senojo molo
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