Po teismų sprendimų – bado akcija

Išskleidė palapinę
Pirmadienį Herkaus Manto gatvėje, netoli vieno prekybos centro klaipėdietė išskleidė palapinę, kurią apkabinėjo įvairiais dokumentais, ir paskelbė pradėjusi bado streiką.
Autobuso vairuotoja teigė protestuojanti prieš esą neteisėtą viešosios įstaigos „Klaipėdos keleivinis transportas“ (KKT) vykdomą keleivių kontrolės ir administracinių nusižengimų fiksavimo praktiką.
Esą KKT yra savivaldybės įsteigta viešoji įstaiga, o ne valstybės institucija, todėl jos darbuotojai neturi teisės surašinėti administracinių nusižengimų protokolų keleiviams.
Anot moters, tokią praktiką neva nepagrįstai palaiko tiek Klaipėdos savivaldybė, tiek teismai.
„Jeigu jūs nesate institucija, nesate pareigūnai, tai jūs ir protokolo negalite surašyti, negalite eiti į administracinių nusižengimų registrą ir bausti, nes jums to neleidžia įstatymas“, – kalbėjo moteris.
Jos teigimu, įstaiga už keleivių kontrolės funkcijų vykdymą gauna finansavimą pagal atliktų patikrinimų skaičių.
„Aš tai vadinu prekyba kontrole“, – teigė ji.
Anot moters, protesto akcija ji siekia, kad KKT būtų uždrausta surašinėti administracinių nusižengimų protokolus.
Gavo 945 eurų baudą
Protesto organizatorė prieš beveik metus buvo nubausta administracine tvarka.
Jai skirta 945 eurų bauda už tai, kad autobusų stovėjimo aikštelėje vykusio patikrinimo metu atsisakė vykdyti KKT kontrolieriaus nurodymus ir nepateikė patikrinimui reikalingų dokumentų.
Bylos duomenimis, konfliktas kilo 2025 m. liepos 10 dieną Klaipėdoje, autobusų stovėjimo aikštelėje prie Kruizinių laivų terminalo.
Kontrolierius priėjo prie autobuso, vykdžiusio užsakomąjį reisą, prisistatė ir paprašė pateikti keleivių vežimo veiklai tikrinti reikalingus dokumentus.
Tačiau vairuotoja suabejojo kontrolieriaus įgaliojimais.
Ji teigė, kad tokią kontrolę gali vykdyti tik valstybės tarnautojai, iškvietė policiją ir visą situaciją filmavo.
Atvykusiems pareigūnams moteris patvirtino, kad yra autobuso vairuotoja, tačiau kontrolierių prašomų dokumentų taip ir nepateikė.
Konfliktas kilo dėl to, ar KKT apskritai turi teisę vykdyti tokius patikrinimus ir reikalauti užsakomųjų reisų dokumentų.
Protestą netikėtai nutraukė
KKT teigė, kad įstaigos kontrolieriai veikė pagal įstatymų suteiktus įgaliojimus, o jų priimtų sprendimų teisėtumą patvirtino teismai.
Laikinai pareigas einanti KKT direktorė Alina Mikalauskė nurodė, kad įstaiga vykdo valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kontroliuoja keleivių vežimo veiklą Klaipėdos mieste bei aplinkinių savivaldybių teritorijose.
Pasak A. Mikalauskės, kontrolė taikoma ne tik reguliariesiems maršrutams, bet ir užsakomiesiems bei specialiesiems reisams.
Protestuojanti moteris skirtą 945 eurų baudą buvo apskundusi teismui, tačiau tiek Klaipėdos apylinkės teismas, tiek Klaipėdos apygardos teismas jos argumentų nepalaikė.
Abu teismai paliko galioti įstaigos priimtą nutarimą ir pripažino, kad kontrolieriaus reikalavimai buvo teisėti.
KKT direktorė pažymėjo, kad įstaiga neturi duomenų apie protesto organizatorės darbo santykius.
Protestuotoja antradienį po pietų su visa palapine netikėtai dingo.
Panašu, jog vieša bado akcija netruko nė dviejų parų.
Savivaldybės duomenimis, apie ketinimus protestuoti kelias dienas moteris buvo pranešusi miesto administracijai.
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