Po Vėlinių švenčių kapinėse – tuštuma

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė sakė, kad apskritai po Vėlinių savo artimuosius aplanko vos vienas kitas žmogus.
„Ir stojo ramybė. Po lapkričio švenčių vienas kitas, kuris ateina į kapines. Šiukšliadėžės tuščios, takeliai tušti, ko ir buvo galima tikėtis. Žmonių srautas baigėsi sulig ta diena – baigėsi lapkričio 2-oji, atėjo pirmadienis – viskas, stojo tyla. Neseniai važiavome vertinti kapines, tai nė vieno žmogaus jose nebuvo“, – pastebėjo D. Breivė.
Dar vienas nedidelis žmonių srautų suaktyvėjimas pastebimas prieš prasidedant snygiui.
„Praeina kažkiek laiko, tai vienas kitas, prieš iškrentant sniegui, ateina susitvarkyti, susirinkti išdegusias žvakutes. Pagal konteinerių tūrį matome, kad jie užsipildo, vadinasi, dar yra tų ateinančių žmonių, ypač savaitgalį jų ateina daugiau, o darbo dienomis – nė vieno. Po švenčių ir šiukšlių tonų skaičius mažėjo. Daugėjo iki švenčių, kol žmonės tvarkėsi, ruošėsi, sodino“, – pasakojo pašnekovė.
Kadangi prieš pat Vėlines apleistus kapus savanoriškai tvarko, žvakutes uždega arba gėles padeda moksleiviai ar kiti savanoriai, po švenčių jas nurinkti tenka atsakingai bendrovei.
„Mūsų kapinių priežiūros paslaugą teikia įmonė „Raguvilė“. Ir Joniškės, ir Lėbartų kapinėse darbuotojai renka gėles, kurias nuo savo kapų kai kurie kiti surenka ir sudeda ant neprižiūrimų kapų. Yra ir kurie papildomai ateina, patvarko, uždega žvakučių, padeda gėlyčių. Dabar einame ir surinkinėjame per visas kapines nuo neprižiūrimų kapaviečių, kas yra palikta, kad išdegusių žvakučių nebūtų iki kitų metų“, – kalbėjo D. Breivė.
Savanoriai iš ugdymo įstaigų kapinėse paprastai apsilanko prieš Motinos dieną, tačiau didžiausias sujudimas vis tiek yra prieš Vėlines.
„Iš praktikos žinome: dažniausiai tik prieš Vėlines yra didesnis susidomėjimas. Kartais būna ir prieš Mamos dieną, bet ir tada atvyksta viena kita mokykla“, – akcentavo D. Breivė.
