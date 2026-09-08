Pokyčiai Melnragėje: pradės paplūdimio prieigų atnaujinimą

Seną asfalto dangą ir nusidėvėjusias betonines plyteles čia pakeis vientisas, naujas betoninių trinkelių grindinys.
Pasikeis ir vaizdas prie pat kopų, kur dabar stovi laiko paženklintos betoninės konstrukcijos.
Senos, išsikraipiusios gelžbetoninės atraminės sienutės bus visiškai išardytos, o jų vietoje meistrai suformuos natūralias lauko akmenų riedulių kompozicijas su želdynų intarpais.
Šie sprendimai leis naujoms sienutėms tiesiog ištirpti pajūrio kraštovaizdyje ir atrodys natūraliau.
„Kelias prie jūros Melnragėje daugeliui yra pažįstamas iki smulkmenų – juo einama vasarą ir žiemą, rytais ir vakarais. Todėl norisi, kad ši vieta būtų ne tik tvarkinga, bet ir maloni, sava. Pernai atnaujinome prieigas prie jūros Giruliuose ir žmonės šiuos pokyčius labai gerai įvertino. Tai parodė, kad pajūryje tokio dėmesio reikia ir kitoms vietoms. Melnragėje atsisakysime to, kas per laiką susidėvėjo ir šiandien jau nedera su aplinka. Akmenys, želdiniai, sutvarkytas apšvietimas, patogesnis takas – visa tai turi ne pakeisti Melnragę, o dar labiau išryškinti jos jaukumą ir natūralumą, dėl kurio žmonės čia sugrįžta vėl ir vėl“, – kalbėjo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Darbų metu bus sutvarkyti ir kiti aplinkos elementai: kelio bei vejos bortai, pagal naują dangos lygį sureguliuotas šulinių aukštis bei pasėta nauja veja, o senąjį apšvietimą pakeis nauji, jaukią šviesą skleidžiantys šviestuvai.
Lietaus vandens klausimas bus sprendžiamas suformuojant tikslius dangos nuolydžius tose vietose, kur nėra lietaus nuotekų tinklų.
Projektą įgyvendins bendrovė „Budrių statyba“, o bendra sutarties vertė sudaro 327 tūkst. eurų.
Nors darbus planuojama baigti iki šių metų pabaigos ir jų metu gali būti laikinai ribojamas eismas, gyventojams bei poilsiautojams bus paliktas saugus kelias prie jūros.
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