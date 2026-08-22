Pokytį kuria kasdieniai sprendimai

Kiekvieno mūsų reikalas
Anot Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus Algio Latako, tvaresnis rytojus prasideda ne tik nuo šiandien įgyvendinamų didžiųjų projektų, kuriuos laikome žaliosios transformacijos flagmanais.
Reikšmingas pokytis ilgainiui kuriamas ir kasdieniais sprendimais, kurie tampa organiška mūsų kasdienio gyvenimo dalimi.
Tad ant Laivyno bazės stogo įrengta saulės elektrinė jau kelis mėnesius tenkina pastato ir kieme esančio elektromobilių įkroviklio energijos poreikius.
Šis paprastas, praktinis sprendimas, niekaip nepaveikdamas kasdienės veiklos, kuria švaresnę aplinką.
„Nuosekliai judame pasirinktu žaliuoju kursu – kasdienius sprendimus deriname su strateginiais projektais. To pavyzdžiu taps ir statomame Kruizinių laivų terminale atsirasiantis naujasis uosto valdymo centras, kuriame taip pat bus įdiegti aplinką tausojantys sprendimai. Žalesnė ateitis – kiekvieno mūsų reikalas“, – akcentavo A. Latakas.
Leidžia sumažinti sąnaudas
29,7 kW galios saulės elektrinė, sumontuota ant pastato stogo, pradėjo veikti balandžio 17 d.
Per beveik keturis mėnesius įrenginys jau sugeneravo 17 tūkst. kWh elektros energijos.
Ji naudojama pastato reikmėms bei objekto kieme esančiam automobilių įkrovimo įrenginiui.
Praėjusių metų balandį pradėtoje eksploatuoti Laivyno bazėje įdiegti ir kiti aplinkai draugiški sprendimai.
Visame objekte – tiek patalpų viduje, tiek lauko teritorijoje – įrengtas LED apšvietimas.
Vidaus apšvietimas sureguliuotas taip, kad įsijungtų užfiksavus judesį, o lauko apšvietimas automatiškai valdomas šviesos davikliais.
Toks automatizuotas apšvietimo valdymas leidžia sumažinti elektros energijos sąnaudas apytiksliai 15 proc.
Aplinkai draugiškus sprendimus nuspręsta diegti ir būsimame uosto valdymo centre naujajame Kruizinių laivų terminale.
Iš atsinaujinančių šaltinių
Aplinkai draugiškus sprendimus nuspręsta diegti ir būsimame uosto valdymo centre naujajame Kruizinių laivų terminale.
A++ energetinės klasės 6 aukštų administracinės paskirties pastato šildymą, vėdinimą ir vėsinimą užtikrins vanduo-vanduo šilumos siurbliai, naudosiantys laivybos kanalo vandenį.
Dalis statiniui reikalingos elektros energijos bus tiekiama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, taip siekiant mažinti CO2 pėdsaką.
Diegiamus tvarius sprendimus atspindi ir nuosekliai auganti elektrifikacija – diegiama vis daugiau elektra „maitinamų“ sprendimų, tad proporcingai auga ir Uosto direkcijos suvartojamos elektros energijos kiekis.
2023 m. bendras suvartotos elektros energijos kiekis siekė 961,2 MWh, 2024 m. – 981,2 MWh, o 2025 m. padidėjo iki 1 068 MWh.
Elektros sąnaudų padidėjimas yra susijęs su energetiniu perėjimu, automobilių parko atnaujinimu, nuosekliai įsigyjant elektromobilius bei hibridinius automobilius.
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