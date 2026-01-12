Policininkas Virginijus Jatulis apie Sausio 13-osios įvykius: labiausiai įsiminė žmonių vienybė

„Dar važiuojant Televizijos bokšto link, prieš mus išdygo tankas ir nukreipė vamzdį tiesiai į mūsų autobusą. Pagalvojau: dabar kai šaus, tai iš mūsų nieko nebeliks“, – prisiminė pareigūnas.
Atvykus, sovietų kariai jau buvo įsiveržę į bokšto vidų. V. Jatulio ir jo kolegų užduotis buvo suformuoti gyvą grandinę ir atskirti taikius žmones nuo ginkluotų kareivių, kad būtų išvengta dar daugiau aukų.
„Iš pradžių minia į mus, jaunus pareigūnus, žiūrėjo nepatikliai – vilkėjome senojo pavyzdžio uniformomis ir tik skiriamieji ženklai jau buvo nepriklausomos Lietuvos. Kai kurie žmonės galvojo, kad mes galime būti kokie persirengę desantininkai, tačiau, patikrinę dokumentus, žmonės suprato, kad mes – savi“, – prisiminė V. Jatulis.
Pareigūnas matė šiurpių vaizdų: sužalotų žmonių, kaip tankas traiškė automobilį, įvykių sūkuryje buvo sužeistas ir vienas jo kolega policijos kursantas.
Išaušus rytui, jaunieji policijos pareigūnai buvo perkelti budėti prie Parlamento. Tą pačią dieną V. Jatulis, išgirdęs, kad trūksta kraujo sužeistiesiems, nedvejodamas jo aukojo. Pareigūnas sako, kad ši naktis įtvirtino pasiryžimą tarnauti savo šaliai.
„Labiausiai įsiminė neįtikėtina žmonių vienybė – žmones į Vilnių tomis dienomis vežė nemokamai kas tik galėjo. Nepaisant patirto siaubo, stingdančio šalčio, visi buvome kartu – nesvarbu ar tu policininkas, ar ne. Vieni kitus vaišino arbata, sumuštiniais, cigaretėmis – toks visuotinis vieni kitų palaikymas“, – pasakojo pareigūnas, didžiuodamasis visais, dalyvavusiais Sausio 13-osios įvykiuose.
Grįžus į Klaipėdą, ramiau netapo. Prasidėjo laukiniais vadinami 90-ieji, paženklinti banditizmo, reketo, nuolatinių nusikaltėlių gaujų tarpusavio karų, muštynių ir kt.
„Į iškvietimus dažnai važiuodavome be tinkamos įrangos, šarvinių liemenių neturėjome, trūko tarnybinių automobilių, tekdavo patiems nusipirkti jiems degalų, net popieriaus ar kitų kanceliarinių priemonių trūko, tačiau, nepaisant to, viską darydavome su milžinišku atsidavimu“, – pasakojo jau beveik 36-erius metus tarnaujantis pareigūnas.
Paklaustas, kas jį motyvavo visus šiuos metus likti tarnyboje, V. Jatulis nedvejoja – Sausio 13-osios naktis, pakeitusi Lietuvos istoriją, pasak pareigūno, paliko gilų pėdsaką ir jo paties gyvenime bei įtvirtino pasiryžimą tarnauti savo šaliai. Tada patirtas žmonių vienybės jausmas, patriotizmas, ir tapo varomąja jėga, vedusia jį per visus tarnybos dešimtmečius.
