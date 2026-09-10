Požeminiai konteineriai tapo pramoga

Vienas klaipėdietis apie pastebėtą vaikų elgesį viešai parašė feisbuko grupėje ir pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti ant požeminių konteinerių laipiojantys vaikai.
Gyventojai komentaruose neslėpė nuostabos, kodėl tokia vieta apskritai pasirenkama žaidimams.
„Taigi tie konteineriai tai požeminiai, ten juk vaikas ir susižeisti gali. Prisigalvoja šiuolaikinis jaunimas visokių protu nesuvokiamų pramogų – kur tėvai žiūri?“ – piktinosi dar viena klaipėdietė.
Kiti žmonės taip pat patvirtino, kad vaikai ant požeminių konteinerių įvairiose miesto vietose ir laipioja, ir bėgioja.
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro komunikacijos vadovas Arūnas Liubinavičius teigė, kad iki šiol panašių gyventojų nusiskundimų dėl vaikų laipiojimo ant konteinerių centras nėra sulaukęs.
„Kažkas naujo. Dar tokių vaizdų nesame matę ir panašių nusiskundimų iš gyventojų nesame sulaukę“, – pažymėjo A. Liubinavičius.
Vis dėlto vadovas pabrėžė, kad laipiojimas ant konteinerių tikrai nėra saugi pramoga.
„Laipioti ant konteinerių – nesaugu. Švelniai tariant, suaugusieji, pamatę tokį vaikų elgesį, turėtų bent jau sudrausminti šėliojantį jaunimą. Konteineriai nepritaikyti laipiojimui – tai pavojinga. Plastikas slidus, ypač, kai drėgnas, tad iki traumos – vienas žingsnis“, – perspėjo A. Liubinavičius.
Tačiau problema, anot jo, gali būti ne tik vaikų saugumas.
„Kitas dalykas, kad konteineriai – bendras ir brangus miestiečių turtas. Jei jis sugadinamas, pavyzdžiui, sulaužomi dangčiai, pažeidžiama apdaila, apipurškiama dažais – nuostoliai turi įtakos mokesčiams už atliekų tvarkymą“, – paaiškino A. Liubinavičius.
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