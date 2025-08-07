Pradedama remontuoti Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija: pasakė, kiek milijonų kainuos renovacija

Numatoma apšiltinti gimnazijos pastato išorę, įrengti ventiliuojamą fasadą, suremontuoti vidaus patalpas, pakeisti elektros instaliaciją, švietimo įstaigą aptverti.
Remontą planuojama užbaigti iki 2026 metų rugsėjo 1-osios, tuo metu gimnazijos auklėtiniai mokysis Suaugusiųjų gimnazijos patalpose Ievos Simonaitytės gatvėje.
Kaip pranešime pažymėjo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, savivaldybė nuosekliai investuoja į ugdymo erdves tiek įgyvendinama didesnius renovacijos projektus, tiek paprastuosius remontus.
„Ne viską galima padaryti iš karto, bet kiekvienas žingsnis yra suplanuotas, pagrįstas ir įgyvendinamas. Mokyklų ir darželių būklė Klaipėdoje iš tiesų yra sudėtinga – pelėsis, drėgmė, kiauri stogai, todėl įstaigų atnaujinimui reikalingas labai kruopštus planavimas“, – cituojamas A. Vaitkus.
Pasak savivaldybės, lopšelyje-darželyje „Vėtrungėlė“ remonto darbai baigiami, įstaigą planuojama atverti rugsėjo 1 dieną. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos remontą planuojama baigti šiais metais.
Taip pat kitų metų birželį miestas ketina turėti parengtus „Aukuro“ gimnazijos ir „Vyturio“ progimnazijos atnaujinimo projektus, inicijuojami „Versmės“ progimnazijos ir Jūrų kadetų mokyklos atnaujinimo projektų pirkimai.
Klaipėda kitų metų pradžioje tikisi baigti projektuoti ir šešių lopšelių-darželių bei jų skyrių atnaujinimą.
