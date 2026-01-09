Praėjusių metų Kretingos rajono statistika: registruoti reti vardai – Olimpija, Saulėja, Hubertas

2025-aisiais Kretingos rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje įregistruoti 276 gimimo įrašai.
47 įregistruoti vaikai gimė užsienyje (Airijoje, Danijoje, Honkonge, Irane, Islandijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Vokietijoje).
Įregistruota berniukų – 145, mergaičių – 131. Įregistruotos dvi poros dvynukų (dvi mergaitės ir du berniukai). Pripažinti 67 tėvystės atvejai. Šešių vaikų gimimo įrašuose nėra duomenų apie tėvą.
Jauniausios mamos amžius – šešiolika, vyriausios mamos amžius – 42-eji. Jauniausio tėvo amžius – 20 metų, vyriausio tėvo amžius – 57-eri metai.
Naujagimiams suteikti populiariausi vardai: Patricija (šeši vardai), Barbora (penki), Lukrecija (keturi), berniukams – Matas (aštuoni), Benas (septyni), Markas (penki), Leonas (penki). Reti vardai: Aurora, Olimpija, Unė, Saulėja, Anelė, Abraomas, Hubertas.
Įregistruotos 226 santuokos, iš jų santuokų registravimo salėje – 107, užsienyje – dvylika (Bulgarijoje, Danijoje, Filipinuose, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje), bažnyčiose – 60, kitose vietose – 47 (Kretingos muziejuje – 27, sodybose – 19, parke – 1).
Jauniausia nuotaka – šešiolikos metų, vyriausia nuotaka – 74-erių, jauniausias jaunikis – 21-ų, vyriausias jaunikis – 75-erių. Ne pirmą kartą tuokėsi 46 vyrai ir 48 moterys.
Išsituokė 109 poros, iš jų užsienyje – keturios. Ilgiausiai trukusi santuoka – 45 metai, trumpiausia santuoka truko pusantrų metų.
Įregistruoti 524 mirties įrašai, iš jų 236-ios vyrų mirtys, 288-ios – moterų, dešimt rajono gyventojų mirė užsienyje (Ispanijoje, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir kt.).
Vyriausio mirusio vyro amžius – 99 metai, vyriausios moters – 100 metų.
