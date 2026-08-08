Pranešimai kiršina kaimynus

Įniko rašyti skundus
Klaipėdos I. Simonaitytės g. gyventojų teigimu, vienas kaimynas nuolat fotografuoja, tikėtina, netvarkingai pastatytus automobilius ir apie juos praneša pareigūnams.
Anot klaipėdiečių, problema kyla dėl to, kad apie tuos pačius automobilius policijai pranešama pakartotinai.
Dalis vairuotojų dėl to sulaukiantys baudų už, jų manymu, tą patį pažeidimą.
Vienas gyventojas teigė gavęs pranešimą apie tariamą pažeidimą, nors nurodytą dieną ir laiku automobilio toje vietoje net nebuvo.
Susisiekus su policija, jam esą paaiškinta, kad pačiam reikės įrodyti, jog tuo metu transporto priemonė stovėjo kitoje vietoje.
Nuomonės išsiskyrė
Ši situacija sukėlė diskusijų.
Vieni gyventojai mano, kad apie pažeidimus pranešinėjantis kaimynas galėtų būti supratingesnis, nes dėl remonto automobilius pastatyti ne visada įmanoma laikantis visų taisyklių.
Kiti pabrėžia, kad remonto darbai neatleidžia vairuotojų nuo pareigos laikytis eismo taisyklių.
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos informacijos analizės skyriaus pareigūnų duomenimis, nuo liepos 1-osios iki rugpjūčio 5 d. visoje I. Simonaitytės g. dėl automobilių statymo taisyklių pažeidimų pradėtos 77 administracinės teisenos.
Anot pareigūnų, didžioji dalis pranešimų apie galimus automobilių stovėjimo taisyklių pažeidimus gaunama iš pačių gyventojų.
77 – tiek administracinių teisenų dėl mašinų statymo taisyklių pažeidimų imtasi nuo liepos 1-osios iki rugpjūčio 5 d. visoje I. Simonaitytės g.
Taisyklės galioja visiems
„Pastebėjus galimą pažeidimą, pakanka jį užfiksuoti vaizdo fiksavimo priemone ir pranešimą pateikti per portalą „ePolicija“. Vaizdo medžiagoje turi būti aiškiai matomi galbūt pažeidimą padariusio automobilio valstybiniai numeriai, užfiksuota pažeidimo esmė – kelio ženklas, ženklinimas, automobilis ant šaligatvio, žaliosios vejos ar kitoje draudžiamoje vietoje, taip pat nurodytas laikas ir vieta“, – komentavo pareigūnai.
Jų teigimu, jeigu pateiktų duomenų nepakanka, administracinė teisena nepradedama, tačiau surinkus pakankamai informacijos, pradedama administracinio nusižengimo teisena.
Pareigūnai pabrėžė, kad Kelių eismo taisyklės galioja visiems be išimties, todėl į kiekvieną pranešimą reaguojama.
„Administracinio nusižengimo protokolą gavęs asmuo turi teisę dalyvauti bylos nagrinėjime, teikti paaiškinimus, o priimtą pareigūnų sprendimą gali skųsti teisės aktuose nustatyta tvarka“, – pažymėjo policininkai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)