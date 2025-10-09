Prasidėjo Ketvergių pagrindinės mokyklos priestato statybos – čia bus įkurta mokykla ir darželis

„Ketvergiai yra viena tų teritorijų, kuriose sparčiai auga gyventojų, o ypač jaunų šeimų, skaičius, tad matėme poreikį ir būtinybę čia sukurti daugiau vietų vaikų ugdymui. Šiuo metu prie Ketvergių pagrindinės mokyklos jau statomas priestatas už pustrečio milijono eurų, kuriame bus ugdoma 130 vaikų, sutvarkyta ir visa reikalinga lauko infrastruktūra. Ir tai tik dalis investicijų į ugdymo įstaigų plėtrą visame rajone. Jau statomas 150 vietų darželis Mazūriškiuose, neseniai atidaryta ir beveik 800 vietų „Saulės“ mokykla Sendvaryje, prie šios mokyklos jau projektuojamas ir priestatas. Ieškome sklypo ir naujos mokyklos statybai šioje seniūnijoje. Pokyčiai suplanuoti ir Gargžduose. Jau ruošiamės modulinio priestato prie „Saulutės“ darželio statybai, netrukus skelbsime rangos konkursą, o ateityje planuojama ir darželio „Gintarėlis“ rekonstrukcija, taip pat nauji darželiai iškils Dercekliuose ir Gargžduose“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Naujame priestate Ketvergiuose pirmame aukšte įsikurs darželinukai. Čia bus įrengtos dvi grupės 3–6 metų vaikams su žaidimų ir miego zonomis, rūbine, virtuvėle, buitinėmis patalpomis. Antrame aukšte veiks 3 mokyklos klasės, iš kurių viena – „Steam“ klasė. Čia taip pat numatyta vieta ir sensoriniam kambariui. Aukštus jungs dvi uždaros laiptinės, o asmenų su negalia patekimui į patalpas bus įrengtas liftas.
Taip pat pirmame pastato aukšte bus įrengta keletas administracinių kabinetų, techninės patalpos. Ugdymo įstaigoje bus sukurta 14 naujų darbo vietų – administracijai ir pedagogams.
Šalia priestato bendrame sklype numatyta visa reikalinga infrastruktūra – automobilių stovėjimo aikštelė, šaligatvių takai, laisvalaikio zonos, privažiavimas. Bendras pastato plotas sieks beveik 500 kv. m, o patekimas į jį bus užtikrintas ir iš pagrindinio mokyklos pastato.
Ugdymo įstaigos rangos darbus įgyvendina UAB „Statmax“, jų vertė siekia beveik 2,5 mln. eurų.
Šio priestato statyba yra viena savivaldybės vykdomo projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra Klaipėdos rajono savivaldybėje“ dalių. Įgyvendinus visą 5 dalių projektą Klaipėdos rajone bus sukurta per 520 naujų vietų darželinukams.
Naujausi komentarai