Prasidės Kristijono Donelaičio aikštės atnaujinimas

„K. Donelaičio aikštė yra viena svarbių miesto viešųjų erdvių, todėl norime, kad ji būtų ne tik gražesnė, bet ir patogesnė žmonėms. Pasirašyta sutartis reiškia, kad ilgai planuotas aikštės atnaujinimas pereina į konkretų darbų etapą. Tikimės, kad atnaujinta aikštė taps vieta, kurioje gera pabūti, susitikti, dalyvauti miesto gyvenime“, – teigė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Rangos darbų vertė siekia 1,17 mln. eurų.
Artimiausiu metu bus rengiami statybvietės perdavimo dokumentai, o realūs darbai, tikėtina, prasidės jau kitą mėnesį.
Šiemet planuojama atlikti žemės darbus. Tolesnė darbų eiga priklausys nuo oro sąlygų ir medžiagų tiekimo – granito importavimas gali užtrukti 3–4 mėnesius.
Pagrindine aikštės atnaujinimo ašimi pasirinkta architektūrinė idėja „Tiltai“.
Penki tiesūs granito plokščių takai, vedantys link poeto K. Donelaičio skulptūros, simbolizuos jungtis tarp XVIII a. palikimo ir šiuolaikinio pasaulio bei skirtingų kartų patirčių.
Atnaujinant aikštę bus siekiama išlaikyti jos ryšį su Klaipėdos senamiesčiu.
Aikštės dangoms numatyta naudoti granitą, klinkerio plytas ir skeltą akmenį.
Daug dėmesio projekte skiriama ir žaliosios erdvės išsaugojimui.
Atnaujinimo metu bus išsaugoti visi aikštėje augantys medžiai.
Želdinius papildys Mažosios Lietuvos gėlių darželiams būdingi augalai – alyvos, jazminai ir bijūnai.
Aikštė taip pat bus pritaikyta įvairių poreikių žmonėms.
Joje bus įrengti pandusai, specialios vedimo trasos ir įspėjamieji paviršiai.
Tai leis patogiau ir saugiau naudotis erdve žmonėms su negalia, silpnaregiams, tėvams su vaikų vežimėliais ir kitiems lankytojams.
Miestiečių patogumui bus įrengti nauji suolai, atnaujintas apšvietimas ir įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
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