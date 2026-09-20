Pratęsta mokesčio lengvata

„Lietuva yra jūrinė valstybė. Plečiame Klaipėdos uostą, ruošiamės priimti dar daugiau laivų, ir norime lietuvišką vėliavą tarptautiniuose vandenyse matyti dažniau. Mums svarbu, kad mokestinės sąlygos mūsų šalyje būtų geros, kad kuo daugiau laivų būtų registruojami čia, o mokesčiai liktų Lietuvoje“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.
Tonažo mokesčio schema – tai Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos forma, kuri Lietuvoje taikoma nuo 2007 metų.
Specialus alternatyvus apmokestinimo būdas leidžia laivybos bendrovėms mokesčius mokėti ne nuo faktiškai uždirbto pelno, o pagal jų eksploatuojamų laivų tonažą.
Tokias schemas taiko daugelis ES valstybių, tarp jų visos Baltijos jūros regiono šalys – Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Švedija, Danija ir Vokietija, taip pat kitos jūrų valstybės, tokios kaip Malta, Kipras ir Nyderlandai.
Šis modelis leidžia ES šalims konkuruoti su „patogios vėliavos“ valstybėmis (pvz., Panama, Liberija ar Maršalo Salomis), taikančiomis itin mažus mokesčius.
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.
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