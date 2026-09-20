 Pratęsta mokesčio lengvata

Pratęsta mokesčio lengvata

2026-09-20 18:00 diena.lt inf.

Susisiekimo ministerija parengė Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektą, kuriuo siūloma iki 2037 metų pabaigos pratęsti šalies laivybos bendrovėms taikomą tonažo mokesčio schemą. Ši lengvata padeda Lietuvos jūriniam verslui tarptautiniuose vandenyse sėkmingai konkuruoti su itin mažus mokesčius taikančiomis „patogios vėliavos“ valstybėmis.

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Naujiena: laivybos įmonėms, kurių laivai tarptautiniuose vandenyse plaukioja su Lietuvos vėliava, laivų tonažo mokesčio lengvata bus pratęsta dar 10 metų.
Naujiena: laivybos įmonėms, kurių laivai tarptautiniuose vandenyse plaukioja su Lietuvos vėliava, laivų tonažo mokesčio lengvata bus pratęsta dar 10 metų. / Susisiekimo ministerijos nuotr.

„Lietuva yra jūrinė valstybė. Plečiame Klaipėdos uostą, ruošiamės priimti dar daugiau laivų, ir norime lietuvišką vėliavą tarptautiniuose vandenyse matyti dažniau. Mums svarbu, kad mokestinės sąlygos mūsų šalyje būtų geros, kad kuo daugiau laivų būtų registruojami čia, o mokesčiai liktų Lietuvoje“, – teigė susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Tonažo mokesčio schema – tai Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos forma, kuri Lietuvoje taikoma nuo 2007 metų.

Specialus alternatyvus apmokestinimo būdas leidžia laivybos bendrovėms mokesčius mokėti ne nuo faktiškai uždirbto pelno, o pagal jų eksploatuojamų laivų tonažą.

Tokias schemas taiko daugelis ES valstybių, tarp jų visos Baltijos jūros regiono šalys – Latvija, Estija, Lenkija, Suomija, Švedija, Danija ir Vokietija, taip pat kitos jūrų valstybės, tokios kaip Malta, Kipras ir Nyderlandai.

Šis modelis leidžia ES šalims konkuruoti su „patogios vėliavos“ valstybėmis (pvz., Panama, Liberija ar Maršalo Salomis), taikančiomis itin mažus mokesčius.

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimams dar turės pritarti Vyriausybė ir Seimas.

Šiame straipsnyje:
tonažo mokestis
laivybos bendrovės
Pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas

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