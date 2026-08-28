Pribloškė senjorės ryžtas – gatve stūmėsi virtinę vežimėlių

Pirmas įspūdis, išvydus komišką vaizdelį, iš tiesų kelia minčių, kad močiutė, veikiausiai, sunkiai supranta savo veiksmų prasmę.
Tačiau atidžiau peržvelgus vaizdo įrašą, aiškėja, kad močiutė vis dėlto vežimėlius stūmė prekybos centro link. Veikiausiai klaipėdietė surinko vežimėlius išmėtytus kitapus gatvės ir nusprendė, kad tvarka mieste turi būti.
Moteris prieš save stūmė mažiausiai keturis, vieną su kitu sustumtus vežimėlius, o įstrigus žolėje, pensininkė nesustojo.
Iš vaizdo įrašo matyti, kad senjorei nėra lengva. Nėra aišku, ar ji savo tikslą pasiekė laimingai, tačiau, panašu, kad moteris buvo „užsidegusi“ vežimėlius tvarkingai nugabenti į vietą – į prekybos centrą.
Kauno gatvėje gyvenantis praeivis patikino, kad prekybos centro „Maxima“ vežimėlių galima išvysti kone kiekviename daugiabučio kieme.
Jaunuoliai mėgsta išsistumti vežimėlius iš prekybos centro teritorijos ir linksminasi juos laužydami.
Yra buvę atvejų, kai prekybos centre apsipirkę pirkėjai sugalvodavo vežimėliu nusigabenti savo pirkinius į kitoje pusėje gatvės esančius daugiabučius. Išsikrovę daiktus, žmonės vežimėlį numesdavo kieme.
Tačiau toks elgesys gali užtraukti atsakomybę, nes tai gali būti traktuojama kaip vagystė.
Prekybos centrų atstovai ne kartą yra mėginę aiškinti visuomenei, kad vežimėlis nėra pigus daiktas, jis gali kainuoti nuo 120 iki 240 eurų.
Jei prekybos centrui padaroma didesnė nei 150 eurų žala, nustačius kaltininką, galima tikėtis net baudžiamosios atsakomybės.
Jei žala mažesnė, taikoma administracinė atsakomybė.
„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorius Giedrius Galdikas, reaguodamas į situaciją, užfiksuotą vaizdo įraše, teigė, kad atvejų, kai „Maximos“ parduotuvėse naudojami pirkinių vežimėliai sudomina klientus ir „nuklysta“ už parduotuvės ribų, pasitaiko, tačiau jie būna reti.
Šių atvejų prevencijai esame priėmę sprendimą pirkinių vežimėlius didesnio formato parduotuvėse rakinti į grandines.
„Šių atvejų prevencijai esame priėmę sprendimą pirkinių vežimėlius didesnio formato parduotuvėse rakinti į grandines. Tokia tvarka leidžia užtikrinti, kad atvykę pirkėjai visada ras pirkinių vežimą, jie bus sudėti tvarkingai.
Norint vežimėlį iš grandinės išsegti, į tam skirtą angą reikia įdėti vieno euro monetą arba žetoną, kurio galima paprašyti parduotuvės informacinėje kasoje. Vežimėliu pasinaudojus, pirkėjus raginame juos grąžinti į tam skirtą vietą, prisegti į grandinę, taip atsiimant anksčiau įdėtą monetą, kad kiti klientai galėtų jais pasinaudoti taip pat patogiai. Vieno X parduotuvėse pirkinių vežimėlių nerakiname, nes jų kiekis yra mažesnis, todėl 1 euro monetos ar žetono naudoti nereikia. Gavę pranešimą, kad prekių vežimėlis „nuklydo“, susigrąžiname jį į parduotuvę patys“, – aiškino pašnekovas.
Informuoti apie „nuklydusius“ vežimėlius pirkėjai gali paskambinę į klientų aptarnavimo liniją, numeriu +370 800 20050, kuri operatyviai informuos parduotuvę.
„Atvejų, kada „nuklydusį“ vežimėlį grąžina patys pirkėjai, taip pat pasitaiko, esame dėkingi“, – užsiminė G. Galdikas.
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