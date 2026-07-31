Prie būsimo Kruizinių laivų terminalo Klaipėdos uoste projektuojama pramoginių laivų prieplauka

Klaipėdos uosto direkcija pranešė pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Šiemet paskelbtą tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė „Hidrosfera“, sutarties vertė siekia 145 tūkst. eurų (be PVM).
„Kurdami naująjį Kruizinių laivų terminalą siekiame bent iš dalies spręsti vietų pramoginiams laivams stygiaus problemą. Kelios dešimtys papildomų vietų laivams švartuoti taps svarbiu žingsniu stiprinant Klaipėdos, kaip jūrinio miesto, įvaizdį“, – pranešime sakė uosto vadovas Algis Latakas.
Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą, gauti statybos leidimą, taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto priežiūrą.
Baseine prie naujojo Kruizinių laivų terminalo atsirasiančioje marinoje numatoma įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų.
Kaip teigia direkcija, prieplauka taps patogia vieta pramoginei laivybai, bus tinkama uosto svečių laivams švartuoti bei bent iš dalies padės spręsti švartavimo vietų trūkumo mieste ir regione problemą.
Marinoje bus numatytos galimybės laivams tiekti elektrą, gėlą vandenį.
Kaip rašė BNS, Kruizinių laivų terminalas pradėtas statyti šiemet gegužę. Investicijos į terminalą ir uosto valdymo pastatą sieks daugiau nei 70 mln. eurų.
Kruizinių laivų terminalą už 50,3 mln. eurų statys bendrovė „Tilsta“, o uosto valdymo pastatą – už 21 mln. eurų – bendrovė KRS.
Naujasis terminalas svarbus siekiant priimti vis augantį į uostą įplaukti norinčių laivų srautą – kitąmet tokį norą išreiškė per 100 kruizinių laivų, o ateityje jų skaičius gali dar augti, teigia direkcija.
Terminale bus įrengta ne tik laivams švartuoti tinkama infrastruktūra, bet ir takai pėstiesiems ir dviratininkams, vandens link bus suformuotas amfiteatras, kur galės vykti renginiai.
Statybas tikimasi užbaigti 2027 metais.
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