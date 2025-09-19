Prie daugiabučių – bauginantis vaizdelis

„Būkite atsargūs! Girtas ir su peiliu rankoje“, – dėstė anoniminis gyventojas.
Daugelis žmonių teigė žinantys šį vyriškį, jis esą nieko blogo nedaro. Tačiau taip atrodė ne visiems.
„Praeitą vasarą iš mano dukros buvo atėmęs butelius prie taromato. Negali būti tikras dėl tokių žmonių veiksmų“, – pasidalijo viena moteris.
Žmonės baiminosi ir dėl savo atžalų, kurios vienos eina į mokyklas.
„Geriau būčiau nemačiusi, bijosiu dukrą vesti į darželį“, – teigė viena moteris.
Kiti puolė klaipėdietį, kuris esą neturėjo drąsos įrašo paskelbti savo vardu, be to, veikiausiai nepranešė atsakingoms institucijoms apie situaciją.
Tačiau anonimas į kaltinimus sureagavo ir patikino, kad bendruoju pagalbos telefonu vis dėlto skambino.
„Kreipėmės, bet taip niekas ir neatvažiavo“, – tvirtino anonimas.
Viena klaipėdietė tuo nesistebėjo, nes, pasak jos, ne pirmas atvejis, kai policija nereaguoja.
Tačiau paaiškėjo, kad situacija buvo kitokia. Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Andromeda Grauslienė pasidalijo informacija apie įvykį.
„Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai patikslino, jog įvykis įvyko ne Mogiliovo, o Smiltelės g. Pareigūnai atvyko ne iškart, mat pranešėjas neskambino pagalbos telefonu 112, o parašė anoniminį pranešimą per epolicija.lt. Pranešime nurodoma, jog vienas neblaivus vyras guli „po langais“, o kitas vaikšto su peiliu. Policijos pareigūnai įvykio vietoje buvo, gulėjusiam neblaiviam vyrui nustatytas 1,88 prom. neblaivumas, vyras atvežtas į komisariatą, jam surašytas protokolas“, – nurodė A. Grauslienė.
Policijos pareigūnai prašo piliečių apie tokio pobūdžio įvykius pranešti skubiosios pagalbos telefonu 112, tuomet pareigūnai gali sureaguoti nedelsiant.
„Dažniausiai per epolicija.lt sulaukiama pranešimų apie eismo įvykius, vagystes ar viešosios tvarkos pažeidimus ir kt. Pranešimų apdorojimas užtrunka kiek ilgiau nei išsiųsti pareigūnų ekipažą gavus skambutį per 112“, – teigė specialistė.
