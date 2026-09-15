Prie namo – „žolės“ kvapas

Viena Ragainės gatvėje gyvenanti moteris skundėsi dėl nemalonaus kvapo, kurį, kaip įtarė, skleidė po daugiabučio namo langais šį kvaišalą vartoję žmonės.
„15 namo gyventojai, jei jau rūkote „žolę“, būkite malonūs, paeikite bent kelis šimtus metrų nuo namo. Neįmanoma net langų atsidaryti, visas kvapas eina tiesiai į namus. Rūkykite į sveikatą, jei tiek noro yra, bet turėkite bent kažkiek pagarbos kitiems žmonėms, kurie nelabai nori tokio kvapo savo namuose“, – piktinosi klaipėdietė.
Rumpiškės kvartale, taip pat Malūno parke irgi kartais galima pajusti tokį pat aitrų kvapą.
„Malūno parkas didelis, ten žaidžia daug vaikų, bet vaikšto ir mėgstantieji tiek išgerti, tiek pavartoti narkotikus. Tikrai ne kartą savo akimis mačiau du vyrus, kurie, vis žvalgydamiesi aplinkui, rūkė „žolę“. Nejaugi žmonės nesupranta, kad juos visi mato, o kvapas iš toli užuodžiamas? Be to, tai – nelegalu. Jeigu nori rūkyti, tegul keliauja į kitą šalį ir nuodijasi“, – piktinosi Sausio 15-osios g. daugiabutyje gyvenanti klaipėdietė.
Pasak jos, anksčiau žmonės bent apsimesdavo, kad nieko nedaro, slėpdavosi, o dabar rūko atvirai.
„Gal anksčiau labiau bijojo, kad juos pastebės ir paskųs policijai? Nes dabar rūko atvirai ir, atrodo, nieko nebijo. Manau, kad pareigūnai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta Klaipėdos parkuose, o reidus rengti ne tik vakarais“, – tikino moteris.
Pagal Administracinių nusižengimų kodekso 71 straipsnį, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo arba narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimu įtariamų asmenų vengimas pasitikrinti dėl apsvaigimo užtraukia baudą nuo 30 iki 150 eurų.
Pagal Baudžiamojo kodekso 260 straipsnį, tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino narkotines ar psichotropines medžiagas, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
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