Prie skulptūros – pažeistas grindinys: kas sukūrė papildomą „instaliaciją“?

Smiltelės seniūnaitis Marius Bagdonavičius pirmiausia kreipėsi į pačius gyventojus, kurie galbūt žino, kas galėjo išardyti grindinį.
„Žardininkų prekybos centro kiemelyje meninė skulptūra (kuri galbūt simbolizuoja kažką labai gilaus?) šiuo metu turi papildomą „instaliaciją“ – išardytą grindinį aplink ją. Neaišku, ar čia pats menas evoliucionuoja, ar vaikai treniruojasi būti būsimais architektais. Bet kadangi tai jau panašu į improvizuotą teniso stalą arba duobę, į kurią galima sėkmingai įkristi, pranešėme Tvarkos skyriui – gal sutvarkys prieš prasidedant sporto sezonui ant meninės instaliacijos“, – ironizuodamas teigė M. Bagdonavičius.
Jis sakė, kad jau kreipėsi į Klaipėdos savivaldybės atstovę, kuriai pranešė apie šią problemą. Baisiausia esą tai, kad vaikai nesugalvotų mėtyti tų dalių į kitus žmones ar tiesiog patys kaip nors nesusižeistų.
„Turėtų sutvarkyti. Labai įdomu, kaip vaikai ten iškrapštė tą grindinį. Baisu, kad galvos neprasikirstų, jei mėtyti pradės. Vaikams tas „kaladėles“ galbūt ir yra įdomu statyti. Viena gyventoja rašė, kad jos vaikas ateina ten žaisti, jam ten labai įdomu. Matyt, į tą duobę dėlioja tarsi kokią dėlionę“, – svarstė Smiltelės seniūnaitis.
