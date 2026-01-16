Prie uostamiesčio daugiabučių – puota paukščiams

Dėl kaimynų, lesinančių paukščius, skundėsi klaipėdiečiai, gyvenantys Debreceno g. 40.
„Norime priminti, kad maisto metimas į lauką ir paukščių šėrimas nuo balkonų sukelia nešvarą ir triukšmą, taip pat gali būti vertinamas kaip netinkamas atliekų tvarkymas. Prašome nebemesti maisto į lauką iš balkonų ir nemaitinti paukščių. Tai pritraukia paukščius ir teršia aplinką. Labai prašome to nebedaryti ir padėti palaikyti tvarką mūsų name“, – prašė klaipėdiečiai.
Žmonės patarė su įrodymais kreiptis į Klaipėdos savivaldybės specialistus arba į policiją, kad šie nubaustų tai darančius asmenis.
„Šlykštu, ir tai yra aplinkos tarša, tai ne tik kenkia paukščiams, bet ir žiurkes kviečia prie namų“, – skundėsi kitas klaipėdietis.
Tačiau taip mano ne visi. Kita dalis klaipėdiečių buvo už tai, kad paukščiai būtų lesinami.
„Kai tiek sniego ir taip šalta, vieninteliai, kas gali padėti paukštukams, katukams, šuniukams, yra žmonės, o jūs raginate žmones nusisukti nuo tų, kuriems labiausiai reikalinga mūsų pagalba, jūs raginate žmones atsisakyti žmoniškumo?“ – teiravosi viena moteris.
Remiantis Klaipėdos tvarkymo ir švaros taisyklėmis, daugiabučių teritorijoje draudžiama lesinti laukinius paukščius. Pastebėjus tai darančius asmenis reikėtų kreiptis į savivaldybės Viešosios tvarkos skyrių.
Už paukščių lesinimą, pažeidimą nustačius pirmą kartą, gresia 15 eurų bauda, tai yra pusė minimalios baudos.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad tokia veikla baudžiama nuo 30 iki 120 eurų bauda. Pakartotinai užfiksavus tokį pažeidimą gali grėsti nuobauda nuo 120 iki 230 eurų.
Gamtininkai teigė, kad paukščius žiemą galima lesinti tik specialiai tam įrengtose lesyklose, naudojant tinkamą maistą – nesūdytus lašinius, saulėgrąžas, grūdus.
Tačiau mėtyti maistą pro balkonus ar bet kur kiemuose nevalia, nes tai kenkia ir aplinkai, ir patiems paukščiams.
Naujausi komentarai