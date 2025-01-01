Prie uostamiesčio daugiabučių tęsiasi chaosas

Socialiniuose tinkluose plinta nuotraukos automobilių, paliekamų bet kur – pastatytų netvarkingai, per dvi vietas, ant šaligatvių, ant vejos ar užstatant kitus automobilius.
Gyventojai sutaria, kad problema slypi ne vien infrastruktūroje, bet ir žmonių požiūryje.
„O kur parkuotis gyventojams? Neužjaučiate žmonių tie, kurie mašinų neturite“, – situaciją viešai komentavo klaipėdietė Oksana.
Anot moters, po darbo ar vėlai vakare rasti vietą automobiliui daugiabučių aikštelėse beveik neįmanoma.
Vis dėlto kiti klaipėdiečiai atkreipia dėmesį, kad net ir sudėtingomis sąlygomis reikėtų galvoti apie aplinkinius – ypač tuos, kuriems judėti yra sunkiau.
„Blogiausia, kai su vežimu ar neįgaliojo vežimėliu, ar senam žmogui reikia praeiti. Taip, nėra kur palikti automobilio, ypač vakare ar naktį, bet tai nereiškia, kad galima užstatyti praėjimus“, – teigė klaipėdietė Eglė.
Apie pasekmes pasakojo ir I. Simonaitytės gatvės 12-ojo namo gyventojas Mantas, kuris šeštadienio rytą negalėjo reikiamu laiku išvažiuoti į darbą – automobilis buvo visiškai užstatytas.
„Tikriausiai kai kas tikėjosi, kad šeštadienį ryte niekas niekur nevažiuos. Stovėjau pasimetęs, jau ruošiausi skambinti policijai – situacija atrodė beviltiška“, – pasakojo klaipėdietis.
Netikėtai išeitį rado ne tas, kas užstatė, o visai kitas asmuo.
„Atėjo moteris, kuri net neturėjo nieko bendro su tuo automobiliu, bet patraukė savo mašiną, kad aš galėčiau išvažiuoti. Tai parodo, kiek čia yra netolerancijos – problemą sprendė visai ne tas, kuris ją sukėlė“, – kalbėjo vyras.
Remiantis Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsniu, Sustojimas ir stovėjimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama sustoti ir stovėti, sustojimas ir stovėjimas nesilaikant kelio ženklų ir ženklinimo reikalavimų, važiavimo tvarkos gyvenamosiose zonose ir kiemuose pažeidimas užtraukia baudą vairuotojams nuo 30 iki 90 eurų.
