Prognozės: pajūrį talžys audra

Šeštadienį dieną pūs šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, kuris, pasak sinoptikų, sustiprės iki stichinio meteorologinio reiškinio – pirmoje dienos pusėje vėjo gūsiai gali pasiekti 28–30 m/s. Kartu su stipriu vėju Klaipėdoje numatomas smarkus lietus, neatmetama ir perkūnijos tikimybė. Dieną temperatūra sieks 16–18 laipsnių šilumos. Vakare vėjas kiek aprims – jo greitis sieks 9–14 m/s.
Sekmadienio naktį vakarų, šiaurės vakarų vėjas aprims ir sieks 8–13 m/s. Naktį taip pat numatomas lietus, temperatūra laikysis ties 14–16 laipsnių. Dieną lietus dar nesitrauks, tačiau oro temperatūra šiek tiek pakils – iki plius 17–19 laipsnių.
Pirmadienio naktį vėjo kryptis ir stiprumas nesikeis. Temperatūra laikysis ties 13–15 laipsnių šilumos. Dieną išliks šiaurės vakarų vėjas, tačiau lietus jau bus negausus – temperatūra pakils iki plius 18–20 laipsnių.
Antradienį išliks vidurinio stiprumo šiaurės vakarų, šiaurės vėjas. Naktį žymesnio lietaus neprognozuojama, dieną taip pat turėtų būti sausa. Naktį termometrai rodys 14–16, dieną – plius 18–20 laipsnių.
Trečiadienio naktį vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės rytų, dar susilpnės. Lietaus neprognozuojama – naktį temperatūra sieks 12–14, o dieną – 19–21 laipsnį šilumos.
Ketvirtadienį naktį vyraus rytų, šiaurės rytų, o dieną – rytų krypties vėjas, lietaus nenumatoma. Naktį bus 13–15, dieną – 21–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį orai dar labiau sušils. Naktį pūs rytų, pietryčių krypčių vėjas, dieną – pietryčių. Lietaus neprognozuojama – naktį temperatūra sieks 13–15, o dieną gali pakilti iki 23–25 laipsnių.
Pagal dabartines prognozes, ir kitą savaitgalį pajūryje išliks gana šilta. Naktimis termometrai turėtų rodyti apie 15–17, dienomis – 20–22 laipsnius.
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