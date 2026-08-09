 Raganų eglė mirė?

Raganų eglė mirė?

2026-08-09 18:00
Asta Aleksėjūnaitė

Į Rambyno regioninį parką užsukantys lankytojai stebisi garsiausios Lietuvoje Raganų eglės liūdnu vaizdu. Medis ilgą laiką sirgo, jį užpuolė kenkėjas žievėgraužis tipografas. Eglė neteko savo šakų.

Paminklas: net ir mirusią Raganų eglę vis dar lanko keliautojai, per metus čia užsuka apie 10 tūkst. lankytojų.
Paminklas: net ir mirusią Raganų eglę vis dar lanko keliautojai, per metus čia užsuka apie 10 tūkst. lankytojų. / Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos nuotr.

Raganų eglės vardą šiam medžiui davė legendinė botanikė Eugenija Šimkūnaitė, miško tankmėje aptikusi šį įspūdingą augalą.

Kažkada eglė turėjo 18 kamienų, todėl ir panašėjo į raganų šluotą.

Prieš kurį laiką konstatuota, kad Raganų eglė, kuriai galėtų būti net 160–180 metų, sunkiai serga ir jos išgelbėti nebus įmanoma.

„Jai buvo taikomos gydymas, žmonių pasaulyje tai būtų vadinama paliatyvine slauga. Specialistai stengėsi pratęsti eglės gyvavimą, bet panašu, kad ji yra mirusi“, – atsiduso Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr. specialistas Erlandas Paplauskis.

Kadangi eglę buvo užpuolęs žievėgraužis tipografas, ji ėmė sparčiai nykti.

„Viskas dėl klimato kaitos. Dažnėja didelių sausrų periodai. Gruntiniai vandenys nusenka, o spygliuočiai itin jautrūs drėgmės trūkumui. Kai medis ima silpti, jis tampa neatsparus ligoms. Visiems eglynams ateina pavojingas metas. Kai trūksta drėgmės, eglės negeba pakankamai pasigaminti sakų, o jie ir apsaugo nuo vabzdžių invazijos“, – teigė E. Paplauskis.

Kurį laiką specialistai dar mėgino pagelbėti eglei.

Buvo rekomenduota mulčiuoti dirvožemį virš šaknyno, taikyti biologines kovos priemones prieš kenkėjus, stipriau riboti žmonių patekimą šaknyno zonoje prie medžio, drėkinti sausros periodu.

„Tai tas pats, jei prie kvėpavimo aparato prijungtą senutę dar užpultų kovidas. Kai miškų masyve prasiaučia tipografas, purkšti nuo kenkėjų nėra jokios prasmės, nes jie jau būna pasitraukę. Purkšti per vėlu. Kai medžiai ima džiūti, vabzdys būna išskridęs“, – paaiškino E. Paplauskis.

Raganų eglė auga Rambyno regioniniame parke, Vilkyškių geomorfologiniame draustinyje.

Šios eglės pagrindinio kamieno apimtis ties išsišakojimu – 5,1 m, aukštis – 34 m.

Buvo vykdomas mokslininkų tyrimas, po kurio atmesta hipotezė, kad eglės daugiakamieniškumas yra sodininkystės triukas. Tikėtina, jog Raganų eglės daugiakamieniškumo priežastis yra unikalus genotipas.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad Raganų eglė – valstybės saugomas gamtos paminklas. 2017 m. ši eglė buvo išrinkta Lietuvos metų medžiu ir net dalyvavo Europos metų medžio konkurse.

Šiame straipsnyje:
Raganų eglė
medis
Rambyno regioninis parkas

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Anna
𝗠𝗲𝗿𝗴𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗮𝗶 𝗻𝗮𝗸č𝗶𝗮𝗶? 𝗨ž𝗲𝗶𝗸, č𝗶𝗮 𝘁𝗮𝘂 𝗽𝗮𝘁𝗶𝗸𝘀 - 𝘄𝘄𝘄.𝘅𝗳𝗹𝗶𝗿𝘁.𝘀𝗶𝘁𝗲
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Antanas.
Reikia skubiai su visu kelmu išimti, nužievinti, leisti skulptoriams suformuoti atitinkamą skulptūrą ir apdirbti antiseptiku. Taip bus išsaugota šioji medžių patriarchė.
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