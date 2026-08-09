Raganų eglė mirė?

Raganų eglės vardą šiam medžiui davė legendinė botanikė Eugenija Šimkūnaitė, miško tankmėje aptikusi šį įspūdingą augalą.
Kažkada eglė turėjo 18 kamienų, todėl ir panašėjo į raganų šluotą.
Prieš kurį laiką konstatuota, kad Raganų eglė, kuriai galėtų būti net 160–180 metų, sunkiai serga ir jos išgelbėti nebus įmanoma.
„Jai buvo taikomos gydymas, žmonių pasaulyje tai būtų vadinama paliatyvine slauga. Specialistai stengėsi pratęsti eglės gyvavimą, bet panašu, kad ji yra mirusi“, – atsiduso Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus vyr. specialistas Erlandas Paplauskis.
Kadangi eglę buvo užpuolęs žievėgraužis tipografas, ji ėmė sparčiai nykti.
„Viskas dėl klimato kaitos. Dažnėja didelių sausrų periodai. Gruntiniai vandenys nusenka, o spygliuočiai itin jautrūs drėgmės trūkumui. Kai medis ima silpti, jis tampa neatsparus ligoms. Visiems eglynams ateina pavojingas metas. Kai trūksta drėgmės, eglės negeba pakankamai pasigaminti sakų, o jie ir apsaugo nuo vabzdžių invazijos“, – teigė E. Paplauskis.
Kurį laiką specialistai dar mėgino pagelbėti eglei.
Buvo rekomenduota mulčiuoti dirvožemį virš šaknyno, taikyti biologines kovos priemones prieš kenkėjus, stipriau riboti žmonių patekimą šaknyno zonoje prie medžio, drėkinti sausros periodu.
„Tai tas pats, jei prie kvėpavimo aparato prijungtą senutę dar užpultų kovidas. Kai miškų masyve prasiaučia tipografas, purkšti nuo kenkėjų nėra jokios prasmės, nes jie jau būna pasitraukę. Purkšti per vėlu. Kai medžiai ima džiūti, vabzdys būna išskridęs“, – paaiškino E. Paplauskis.
Raganų eglė auga Rambyno regioniniame parke, Vilkyškių geomorfologiniame draustinyje.
Šios eglės pagrindinio kamieno apimtis ties išsišakojimu – 5,1 m, aukštis – 34 m.
Buvo vykdomas mokslininkų tyrimas, po kurio atmesta hipotezė, kad eglės daugiakamieniškumas yra sodininkystės triukas. Tikėtina, jog Raganų eglės daugiakamieniškumo priežastis yra unikalus genotipas.
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad Raganų eglė – valstybės saugomas gamtos paminklas. 2017 m. ši eglė buvo išrinkta Lietuvos metų medžiu ir net dalyvavo Europos metų medžio konkurse.
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(be temos)