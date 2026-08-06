Romantiškiausia vasaros kelionė Klaipėdoje – elektriniu vandens autobusu

Šį sezoną keleiviai gali rinktis vieną iš dviejų maršrutų. Trumpasis, turistinis maršrutas, nuo Pilies tilto iki Liepų gatvės tilto ir atgal. Kelionė trunka apie pusantros valandos ir puikiai tinka norintiems pasimėgauti miesto panorama bei ramia išvyka upe.
Ilgesnės kelionės maršrutas - iki Tauralaukio. Plaukimas į vieną pusę trunka apie 1,5 valandos, todėl planuojant grįžimą reikėtų iš karto įsigyti ir atgalinį bilietą, kuris kainuoja 5 eurus.
Vandens autobusas kursuoja taip pat, kaip ir įprastas miesto autobusas – galioja gyvos eilės principas: kas pirmesnis ateina, tas ir plaukia. Vietų nedaug – laive telpa tik 11 keleivių, todėl į populiariausius vakarinius reisus verta atvykti šiek tiek anksčiau. Jei laivas jau pilnas, jis kitose maršruto stotelėse keleivių nebepriima.
Nuolatiniai keleiviai sako, kad gražiausi – rytiniai reisai. Ankstyvą rytą Danė dar rami, bunda miestas, girdėti paukščių giesmės, o kavos puodelis rankoje kelionę paverčia tikra vasaros romantika. Vakariniai reisai taip pat turi savo žavesio, tačiau būtent jie sulaukia didžiausio keleivių susidomėjimo.
Kelionės metu skamba rami muzika, o norintiems geriau pažinti Klaipėdą verta telefone nuskenuoti laive esantį QR kodą ir parsisiųsti nemokamą audiogidą. Jo pasakojimai supažindins su miesto istorija, įdomiausiais objektais ir Danės pakrančių paslaptimis.
Elektrinis vandens autobusas – tai lėta, rami ir jauki kelionė, leidžianti bent trumpam pabėgti nuo kasdienio tempo, pažinti Klaipėdą iš vandens ir susikurti vieną gražiausių vasaros prisiminimų.
„Prieš keletą metų patikėjome klaipėdiečių sukurta tvaraus elektrinio vandens transporto idėja ir integravome ją į miesto viešojo transporto sistemą. Elektriniai vandens autobusai „Žaliojo susisiekimo apdovanojimuose“ įvertinti už didžiausią proveržį vystant eko infrastruktūrą, o Klaipėdos pavyzdys įkvėpė Vilnių bei kitus Lietuvos ir Baltijos šalių miestus diegti analogiškus tvaraus judumo sprendimus“, – sakė elektrinius vandens autobusus administruojančios bendrovės UAB „Klaipėdos paslaugos“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas.
Šios unikalios transporto priemonės sezonas Klaipėdoje trunka iki rugpjūčio pabaigos, tad romantiškam pasiplaukiojimui Danės upe laiko liko nedaug.
Informacija keleiviams
Bilietai parduodami tik laive. Atsiskaityti galima tik banko kortele arba viešojo transporto elektroniniu bilietu – grynieji pinigai nepriimami.
Elektriniai vandens autobusai kursuoja nuo antradienio iki sekmadienio, o pirmadieniais neplaukia.
Pirmasis reisas nuo Pilies tilto išvyksta 9 val., paskutinis – 20.55 val. Visi grafikai skelbiami https://m.stops.lt/klaipeda/#aquabus
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