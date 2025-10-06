Rudens darbai: kur dėti lapus, šakas ir kitas žaliąsias atliekas?

Nugenėtas šakas ar krūmų dalis reikėtų susmulkinti iki 1 metro ilgio ir sudėti į specialius didmaišius. Juos galima užsisakyti nemokamu telefonu +370 800 13344 arba parašius el. paštu [email protected]. Didmaišių palikimo vietą būtinai iš anksto suderinkite su vežėju.
Daugiabučių gyventojai sugrėbtus lapus gali sudėti į maišus (geriausia – žalios spalvos) ir palikti prie kolektyvinių konteinerių arba, jei lapų daugiau, užsisakyti didmaišius. Patariama atliekas maišuose palikti jų surinkimo dieną arba iš vakaro – taip išvengsite vizualinės taršos savo kieme.
Individualių namų gyventojai nuolatiniam rūšiavimui gali gauti mažesnį (0,24 m3) arba didesnį (1,1 m3) žaliųjų atliekų konteinerį – tereikia paskambinti tel. +370 800 13344 arba parašyti [email protected]. Svarbu: į individualius žaliųjų atliekų konteinerius augalines atliekas meskite palaidas ir nepalikite jų maišuose prie konteinerių – jie nepaimami ir netuštinami.
Taip pat visas žaliąsias atliekas Klaipėdos gyventojai gali nemokamai pristatyti į Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Ten jos perdirbamos į derlingą kompostą, kuris vėliau panaudojamas kaip juodžemis augalams. Į Glaudėnų aikštelę žaliąsias atliekas gali pristatyti ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys iš viso Klaipėdos regiono. Iš kitų savivaldybių į šią aikštelę žalios atliekos priimamos pagal komercinius įkainius.
Daugiau informacijos: tel. +370 800 13344.
