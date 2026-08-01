Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda mini savo gimtadienį

Klaipėdos pradžia siejama su 1252 m. rugpjūčio 1 d., kai Kuršo vyskupas Henrikas ir Livonijos ordino vietininkas Eberhardas fon Zeinė sudarė sutartį dėl pilies ir miesto statybos Dangės bei Kuršių marių prieigose. Tų pačių metų rudenį buvo pastatyta pirmoji medinė Memelburgo pilis, o netrukus pradėta statyti ir mūrinė tvirtovė.
Per ilgą savo istoriją Klaipėda priklausė skirtingoms valstybėms ir valdovams – ją valdė Kryžiuočių ordinas, Prūsija, Švedija, Prancūzija, Rusijos imperija. Nepaisant to, miestas išsaugojo išskirtinį charakterį ir tapo svarbiausiu Lietuvos uostu bei vienu reikšmingiausių šalies ekonomikos ir kultūros centrų.
Klaipėda taip pat išsiskiria tuo, kad yra seniausias dabartinės Lietuvos teritorijoje įkurtas miestas ir pirmasis, kuriam buvo suteiktos savivaldos teisės. Turtinga istorija iki šiol atsispindi senamiesčio architektūroje, fachverkiniuose pastatuose, piliavietėje ir jūrinėse tradicijose.
Kasmet miesto gimtadienio proga Klaipėdoje vyksta įvairūs renginiai – koncertai, edukacijos, ekskursijos, istorinių kovų inscenizacijos ir viduramžių miestelio rekonstrukcijos. Šventė kviečia gyventojus bei miesto svečius iš naujo pažinti Klaipėdos istoriją ir pasidžiaugti jos išskirtiniu paveldu.
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