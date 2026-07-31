Rugpjūčio 1-ąją Klaipėda švęs miesto gimtadienį

Veiksmas Klaipėdos piliavietėje šeštadienį prasidės 12 val. Būtent tada bus pakelta Klaipėdos vėliava, sveikinimo kalbas sakys svečiai.
Po vėliavos pakėlimo ceremonijos „Vilniaus LITUA Rotary klubas“ oficialiai įteiks ir padovanos Klaipėdai ir Mažosios Lietuvos istorijos muziejui 1009 metų Kvedlinburgo analų faksimilę – unikalų istorinį dokumentą, liudijantį pirmąjį Lietuvos vardo Litua paminėjimą Europos rašytiniuose šaltiniuose.
12.30 val. Pilies bokšte bus atidaryta Povilo Dirgėlos marinistinės tapybos darbų paroda „Su gimtadieniu, Klaipėda!“.
Po to iki 17 val. piliavietėje vyks aibė kitų veiklų: istorinė edukacinė programa, kurios metu vyks riterių kovos, įvairios pramogos, pavyzdžiui, šaudymas iš lanko, viduramžių šokiai ir jų mokymasis, įvairūs lauko žaidimai, taip pat pažintis su kuršių gyvenimo būdu.
Šventėje skambės miesto legendos, bus galima paragauti senovinių skanėstų.
Šventinę nuotaiką kurs DJ UraganiuS ir vokalistė Virgina Asnauskienė.
17 val. Teatro aikštėje vyks iškilminga Klaipėdos kultūros magistro vardo ir garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija, kurios metu bus pagerbti miestui nusipelnę žmonės.
Šįmet Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas bus suteiktas archeologui, akademikui Vladui Žulkui, o Klaipėdos kultūros magistro vardas atiteks filosofui, rašytojui ir nepriklausomybės atkūrimo proceso dalyviui Arvydui Juozaičiui.
Renginyje pasirodys Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė Monika Pleškytė, alternatyviosios muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja, muzikuos „Olita Duo“ grupę sudarantys Gabija Kochanskaitė ir Robertas Žymantas. Pasirodymus papildys šokių mokyklų „Hatora“ ir „Tendance“ šokėjai ir Žvejų rūmų ansamblis „Vėlunga“. Renginio vedėjas – Gintaras Mikalauskas.
19 val. Teatro aikštėje vyks koncertas Klaipėdai, jame pasirodys atlikėja Paulina Paukštaitytė, DJ Tomas Boo.
Ceremonija bus verčiama į gestų kalbą.
Naujausi komentarai