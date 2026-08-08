Rugpjūtį – kalėdiniai pasiūlymai

Fotografai kviečia rezervuoti kalėdines fotosesijas, kepėjai ragina iš anksto užsisakyti šventinius skanėstus.
Įvairių paslaugų teikėjai primena, kad vietų sparčiai mažėja, kai žmonės nusprendžia paslaugomis domėtis iki švenčių likus daugiau nei mėnesiui.
Tačiau tokios reklamos daliai žmonių kelia nuostabą. Vieni jas vertina kaip įprastą verslo planavimą, kiti sako, kad Kalėdos į žmonių kasdienybę ateina vis anksčiau ir nebeleidžia ramiai mėgautis dabartiniu metų laiku.
„Nespėja žmonės pasidžiaugti vasara ar bent jau sulaukti rudens, o socialiniuose tinkluose jau pilna kalėdinių skelbimų. Atrodo, kad laikai visiškai pasikeitė. Man tai neatrodo normalu. Reikėtų išmokti džiaugtis tuo, kas vyksta dabar, o ne nuolat gyventi laukimu“, – teigė viena klaipėdietė, socialiniuose tinkluose pamačiusi kalėdinę reklamą.
Pastebima, kad populiariausių fotografų, dekoratorių ar konditerių paslaugos prieš didžiąsias metų šventes būna rezervuojamos gerokai iš anksto, todėl klientai apie tai vis dažniau informuojami jau vasaros pabaigoje.
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