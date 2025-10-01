Rylininkui – netikėtumas po netikėtumo: vyras išgyveno net kelis incedentus

V. Vyšniauskas yra tapęs neatsiejama mūsų miesto įvaizdžio dalimi, dažną dieną daugybė žmonių jį mato Naujojoje turgavietėje. Čia jis suka rylą prie turgavietės paviljono sienos, ant kurios nutapytoje freskoje – pats vyras su savo augintinėmis – borderkolių veislės kalytėmis Bela ir Žužu.
Neretai šį klaipėdietį galima matyti ir senamiestyje. Šiltomis dienomis jis grojo prie naujai atgimstančio „Salamander“ pastato.
Tarp šio pastato ir septynaukščiu klaipėdiečių vadinamo namo V. Vyšniauskas pasakojo įsitaisęs ne tik todėl, kad tai puiki vieta, bet ir dėl to, kad pajūrio skersvėjai čia neužpučia.
Taip šeštadienį vakare baigęs savo misiją linksminti senamiestyje laiką leidusius žmones, V. Vyšniauskas nutempė rylą į automobilį, kurį buvo palikęs atokiau Žvejų gatvėje.
Tada rylininkas grįžo pasiimti kilimo, kuris paprastai patiesiamas ištikimosioms jo palydovėms Belai ir Žužu gulinėti. Bet kilimo toje vietoje jau nebebuvo.
„Manau, benamiai nugvelbė. Jei būčiau palikęs rylą ir pirma nešęs į mašiną kilimą, jos nebūtų sugebėję pavogti, ji labai sunki“, – pasakojo V. Vyšniauskas.
Apie kilimo dingimą jis pranešė viešai prašydamas informuoti, jei kas nors žino, kur dingo jo daiktas.
O sekmadienį pietinėje miesto pusėje gyvenantys klaipėdiečiai „Facebook“ paskyrose pamatė rylininko kalytės Žužu nuotrauką. Žmonės skelbė matantys šį keturkojį vieną, be šeimininko.
V. Vyšniauskas paaiškino, kad jo ištikimoji Žužu pernelyg jautriai sureagavo į naujosios, neseniai įsigytos rylos šaižesnius garsus.
Pasak šeimininko, bėglė namo grįžo maždaug po pusvalandžio.
