Šaltis neatbaidė: Palanga gyva ir žiemą

Šalti orai Palangoje neatbaido nei vietos gyventojų, nei miesto svečių.
Jono Basanavičiaus gatvėje ir šiandien buvo galima sutikti vaikštinėjančius žmones – kurorto šurmulys priminė, kad Palanga gyva ne tik vasarą.
Miestiečiai ir atvykusieji neskuba slėptis nuo šalčio – vieni renkasi pasivaikščiojimus pajūriu ir tiltu, kiti mėgaujasi čiuožinėjimu ant ledo.
Nepaisant žvarbaus vėjo, žmonės aktyviai leidžia laiką lauke, vaikšto, fotografuojasi ir stebi žiemišką pajūrio vaizdą.
Pagrindinėje kurorto gatvėje vyksta prekyba bei veikia kavinės.
Naujausi komentarai