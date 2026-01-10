 Šaltis neatbaidė: Palanga gyva ir žiemą

2026-01-10 18:34 diena.lt inf.

Nors žiema nelepina saulėtais orais, Palanga anaiptol neatrodo tuščia. Kurorto gatvėse net ir spaudžiant šalčiui netrūksta žmonių, kurie renkasi ne likti namuose, o mėgautis žiemos malonumais.

Šalti orai Palangoje neatbaido nei vietos gyventojų, nei miesto svečių.

Jono Basanavičiaus gatvėje ir šiandien buvo galima sutikti vaikštinėjančius žmones – kurorto šurmulys priminė, kad Palanga gyva ne tik vasarą.

Miestiečiai ir atvykusieji neskuba slėptis nuo šalčio – vieni renkasi pasivaikščiojimus pajūriu ir tiltu, kiti mėgaujasi čiuožinėjimu ant ledo.

Nepaisant žvarbaus vėjo, žmonės aktyviai leidžia laiką lauke, vaikšto, fotografuojasi ir stebi žiemišką pajūrio vaizdą.

Pagrindinėje kurorto gatvėje vyksta prekyba bei veikia kavinės.

