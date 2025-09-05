Sausio 15-osios gatvėje – atnaujinti dviračių ir pėsčiųjų takai

Šis projektas buvo išskirtinis savo tvarumo elementu – jame pirmą kartą buvo panaudotas energetikos įmonėje „Gren Klaipėda“ deginant nepavojingas atliekas susidaręs šlakas. Šlakas, kaip viena iš sudedamųjų medžiagų dviračių tako įrengimui, buvo panaudotas į skaldos pagrindą įmaišant jo 30 proc. Tai pažymėjo svarbų žingsnį diegiant inovatyvias ir ekologiškesnes medžiagas miesto infrastruktūros projektuose.
„Sausio 15-osios gatvės projekte pirmą kartą panaudotas šlakas parodė, kad miesto infrastruktūros tvarkymas gali būti tvaresnis. Tai naujas žingsnis žiedinės ekonomikos link – mažiname atliekų kiekį ir suteikiame joms antrinį gyvenimą. Tokia praktika prisideda prie švaresnės aplinkos ir rodo kryptį ateities projektams“,– sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Darbų metu buvo atnaujintas beveik pusės kilometro ruožas nuo sankryžos su Taikos prospektu iki Tilžės gatvės – įrengtas dviračių takas su raudonos spalvos asfalto danga bei pilkų trinkelių takas pėstiesiems. Be to, buvo sutvarkyti inžineriniai tinklai ir įrengtas naujas apšvietimas.
Šiuo metu pėsčiųjų ir dviračių tako kapitalinis remontas vyksta Minijos gatvėje. Darbai vykdomi ruože nuo Baltijos prospekto iki Sausio 15-osios gatvės, taip pat dalyje Pilies gatvės – iki posūkio į piliavietę. Visame ruože dviratininkams bus įrengtas 2,5 m. pločio takas su raudonos spalvos asfalto danga, o pėstiesiems bus įrengtas 1,5 m. šviesiai pilkų trinkelių takas.
Taip pat nauji dviračių ir pėsčiųjų takai bus įrengiami Smiltelės gatvėje. Rangovai darbus vykdys dviejuose pagrindiniuose ruožuose, kuriuose iki šiol nebuvo dviračiams skirtos infrastruktūros – nuo Šilutės plento iki Vingio gatvės bei nuo Taikos prospekto iki Minijos gatvės – tiek pietinėje, tiek šiaurinėje gatvės dalyje. Pėsčiųjų ir dviračių eismas tarpusavyje bus atskirtas skirtingomis dangomis ir skirtingomis dangų spalvomis
Klaipėdos miesto savivaldybės planuose – Danės gatvės rekonstravimo metu įrengti dviračių takus atkarpoje nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės. Taip pat Artojo gatvės atkarpoje nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės bei įrengti dviračių takų jungtis nuo Danės gatvės iki Liepų gatvės ties Skulptūrų parku.
Naujausi komentarai