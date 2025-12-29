Sigitas Kudarauskas kreipsis į aukščiausiąją instanciją

Nesutinka su reikalavimu
S. Kudarauskas teismuose kovojo, kad nebūtų iškeldintas iš savivaldybės būsto.
Civilinėje byloje ieškovė viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ norėjo nutraukti su S. Kudarausku dviejų kambarių buto nuomos sutartį, iškeldinti jį ir priteisti nesumokėtą būsto nuomos mokestį.
Mokslų daktaras, politikos veikėjas, kompozitorius S. Kudarauskas butą Baltijos prospekte, esančiame vadinamajame universiteto darbuotojų name, gavo dar 1993 m. Tada tai buvo tarnybinis butas.
Vėliau tokių būstų statusas kelis kartus keitėsi, kol jie tapo savivaldybės nuosavybe, o gyventojai su ja sudarė nuomos sutartis.
Nuomos mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į daugybę aplinkybių. Numatomos ir nuolaidos asmenims, kurie atitinka tam tikrus kriterijus.
S. Kudarauskas buvo įsitikinęs, kad jis nepagrįstai verčiamas mokėti beveik 200 eurų nuomos mokestį, nes neturi kito būsto, yra pensinio amžiaus vienišas asmuo.
Būdamas įsitikinęs, kad nuolaida jam ir kitiems panašiems žmonėms turėtų būti taikoma net nepristatant šias aplinkybes patvirtinančių dokumentų, S. Kudarauskas nerašė prašymo. Teisme jis tikino, kad visus duomenis „Klaipėdos butų“ darbuotojai patys gali sužinoti iš valstybės registrų.
Atsižvelgė į kelis principus
Bylinėjimasis užtruko ne vieną mėnesį, kol šių metų birželio 10 dieną Klaipėdos apylinkės teismas paskelbė sprendimą, kuriuo S. Kudarausko priešieškinį atmetė, o „Klaipėdos butų“ ieškinį patenkino.
Šiuo sprendimu garbaus amžiaus vyras įpareigotas sumokėti daugiau nei 3 tūkst. eurų nuomos mokesčio skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą ir 240 eurų bylinėjimosi išlaidų.
Tuo pačiu teismo sprendimu nurodyta iškeldinti S. Kudarauską iš buto su visais jam priklausančias daiktais praėjus šešiems mėnesiams po teismo sprendimo įsiteisėjimo.
Toks terminas išsikraustyti bylą pralaimėjusiam mokslų daktarui duotas įvertinus jo garbų amžių, taip pat vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
S. Kudarauskas tikėjosi aukštesnės instancijos teismą įtikinti savo teisumu, tačiau Kauno apygardos teismas gruodžio 9-ąją konstatavo, kad Klaipėdos apylinkės teismas priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą.
Jį įvykdyti duotas terminas iki birželio pradžios.
Pakalbintas S. Kudarauskas piktinosi teismų sprendimais ir teigė, kad jie nepagrįsti ir apgailėtini. Panašu, kad jis nusiteikęs skųsti ir jau įsiteisėjusį sprendimą aukščiausiajai instancijai.
Kazino – tik pramoga
Jeigu iki birželio 9-osios nebus kitokio sprendimo, garbaus amžiaus mokslininkas pripažino išsikraustysiąs, tik dar nežino, kur – į kitą būstą Klaipėdoje ar pas dukras arba vaikaičius, gyvenančius toliau nuo uostamiesčio.
Pirmiausiai jis ketina ieškoti būsto gimtojoje Klaipėdoje.
Paklaustas, ką atsakytų teigiantiems, kad jį dažnai mato besilankantį kazino, S. Kudarauskas atsakė, kad šie du dalykai nėra susiję.
„Kazino nėra draudžiama įstaiga. Tiems, kas lankosi kazino, nei priklauso, nei nepriklauso nuolaidos. Tai yra visiškai skirtingi dalykai. Daug kas kur lankosi: teatre, bažnyčioje, ir tai taip pat kažkam gali nepatikti. Į kazino kartais nueinu ir kartais būna įdomu. Puikiai suprantu, kad kazino algoritmai sudaryti taip, kad įstaiga laimėtų, nes kitaip ji neišsilaikytų. Tai elementarus dalykas. Lankymasis ten yra tam tikra pramoga, atsipalaidavimas nuo kitų rūpesčių. Nebūtinai tai visiems turi patikti“, – kalbėjo S. Kudarauskas.
Habilituotas mokslų daktaras pasakojo, kad jo tėvai buvo kaimo mokytojai ir tais laikais, kai jis buvo mažas, nebuvo televizorių ar kitų pramogų, o lošti kortomis buvo dažna pramoga. Todėl kortos ir jam pažįstamos nuo ankstyvos vaikystės.
S. Kudarauskas patikino, kad bylinėjosi dėl nuomos mokesčio ne todėl, kad neturėtų pinigų, o todėl, kad yra tikras – reikalaujamas nuomos mokestis – neteisėtas.
„Ne iš manęs vieno, o iš šimtų ar tūkstančių reikalaujamas šis mokestis. Per penkerius metus paimta šimtai tūkstančių eurų. Juk teisėjų etikos kodeksas reikalauja jokiais būdais nepažeisti įstatymų, o teisėjai ir teismai tai daro atvirai“, – teigė iš teismų karuselės neišbrendantis S. Kudarauskas.
