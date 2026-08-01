Šiluma sugrįš savaitės viduryje

Šeštadienio naktį pūs silpnas, 2–7 m/s stiprumo vėjas, o dieną jis pasisuks iš pietvakarių į šiaurės vakarus ir sustiprės iki 5–10 m/s. Perkūnijos metu gūsiai gali siekti 15–18 m/s. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, tačiau dieną prognozuojami trumpi lietūs ir perkūnija. Oro temperatūra naktį sieks 15–17, dieną – 21–23 laipsnius šilumos.
Sekmadienio naktį vyraus 4–9 m/s, dieną – 6–11 m/s, šiaurės vakarų krypties vėjas. Naktį dar trumpai palis, tačiau dieną lietaus jau neprognozuojama. Temperatūra naktį laikysis ties 15–17, dieną – 20–22 laipsniais šilumos.
Pirmadienį pūs nestiprus vakarų, pietvakarių, 5–10 m/s vėjas, visą parą lietaus nenumatoma. Naktį termometrai rodys 14–16, o dieną 22–24 laipsnius šilumos.
Dar šiltesni orai prognozuojami antradienį. Vėjas bus silpnas – naktį nepastovios krypties, 2–7 m/s, dieną pietų, pietryčių, 5–10 m/s. Lietaus nenumatoma, temperatūra pakils iki 24–26 laipsnių šilumos.
Trečiadienį išliks šilta, tačiau orai vėl taps permainingi. Naktį pūs pietryčių, pietų, o dieną pietvakarių ir vakarų krypties, 6–12 m/s stiprumo vėjas. Naktį žymesnio lietaus nenumatoma, dieną gali būti trumpi lietūs ir perkūnija. Temperatūra naktį sieks 16–18, dieną – 23–25 laipsnius šilumos.
Ketvirtadienį vėl vyraus sausesni orai. Pūs pietinių krypčių, 4–9 m/s, dieną – pietų, pietryčių, 7–12 m/s vėjas. Lietaus nenumatoma, naktį bus 15–17, dieną – 21–23 laipsniai šilumos.
Penktadienį sustiprės vakarų ir pietvakarių vėjas – naktį iki 8–13 m/s, dieną iki 10–15 m/s. Kritulių nenumatoma arba jie bus nežymūs. Oro temperatūra naktį sieks 14–16, dieną – 20–22 laipsnius šilumos.
Pasak sinoptikų, nors savaitė bus permaininga, vyraus gana geri vasariški orai – po lietaus netrūks saulės, o savaitės viduryje pajūrį vėl pasieks šiluma.
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