Šilutės rajone užfiksuota kelią kertanti briedžių grupelė

„Atsargiai, chebra, per rūką nelakstykit“, – rašė asmuo, pasidalijęs vaizdo įrašu.
Aplinkos apsaugos departamentas feisbuko įraše pabrėžė, kad kanopiniai laukiniai gyvūnai linkę judėti tamsiu paros metu, ir įspėjo vairuotojus būti atidiems.
„Šiuo metų laiku dienos trumpėja, greičiau temsta, todėl vairuotojai turi būti atidūs.
Viena didžiausių grėsmių kelyje – briedžiai. Tai stambiausi gyvūnai Lietuvoje, todėl susidūrimai su jais gali būti pavojingi žmogaus gyvybei.
Svarbu vairuojant pasirinkti saugų greitį, ypač ten, kur kelio ženklai įspėja apie laukinius gyvūnus. Pavojingiausios vietos – miškingose vietovėse.
Jei įvyko susidūrimas su laukiniu gyvūnu, nedelsdami praneškite skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Vairuotojai, susidūrę su gyvūnais, nėra baudžiami.
Partrenktą gyvūną pasiimti draudžiama – už tai gresia administracinė atsakomybė“, – rašoma pranešime.
