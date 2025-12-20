Sinoptikai sniego klaipėdiečiams nežada

Šiandien ryte palis, bet įdienojus dangus nusigiedrys, laikysis 6–8 laipsnių šiluma.
Panašus oras numatomas ir sekmadienį, vakarų vėjas nebus labai piktas, jo greitis – apie 7–12 m/s, naktis bus gana šilta, naktį žymesnių kritulių nelaukiama, termometrai rodys plius 4–6 laipsnius, diena numatoma giedra, šils iki 6–8 laipsnių šilumos.
Nuo pirmadienio oras pajūryje ims vėsti. Papūs nestiprus šiaurės arba šiaurės rytų vėjas, kritulių nelaukiama, naktį laikysis 1–3 laipsnių šiluma, diena bus porą laipsnių šiltesnė.
Antradienį vėjas suksis iš pietų ar pietryčių, lietaus sinoptikai neprognozuoja. Oro temperatūra naktį tikėtina apie 0–2 laipsnius šilumos, dieną bus vos laipsniu šilčiau.
Trečiadienį, Kūčių dieną, pūs silpnas pietys arba pietvakarių vėjelis, kritulių tądien taip pat nelaukiama, naktį paspaus 3–5 laipsnių šaltukas, dieną bus vos pora laipsnių šilumos.
Auštant šventų Kalėdų rytui, pūs pietvakarių vėjas, naktį lietaus nenumatoma, dieną galime sulaukti nežymių kritulių. Naktį termometrai sustos ties nulio padala, dieną atšils iki 2–4 laipsnių šilumos.
Penktadienį pietrytis bus silpnas, naktį žymesnių kritulių nelaukiama, dieną gali pasnyguriuoti, laikysis silpnai teigiama oro temperatūra.
Jeigu prognozės nepasikeis, kitą savaitgalį taip pat termometro stulpelis nenutols nuo nulio padalos, šeštadienį kildamas per porą laipsnių virš jos, sekmadienio naktį nusileis keliais laipsniais žemiau, o dieną vėl gali rodyti silpnai teigiamą oro temperatūrą.
Pamiršę, kaip atrodo baltos Kalėdos, pastaraisiais metais pajūrio gyventojai džiaugiasi, kai šventinės dienos būna nors ir pilkos, bet ramios.
Naujausi komentarai