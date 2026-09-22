 Skelbiama atranka į šeimos paslaugų vadovų pareigas

Skelbiama atranka į šeimos paslaugų vadovų pareigas

2026-09-22 05:00 diena.lt inf.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ieško dviejų šeimos paslaugų vadovų (-ių), kurie (-ios) dirbs įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą Nr. 07-027-P-0001 „Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje“.

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Klaipėdos rajono savivaldybė
Klaipėdos rajono savivaldybė / Ž. Gedvilos/ BNS nuotr.

Pagrindinis darbo tikslas – teikti kompleksinę pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus, kuriems nustatyta vidutinė ar sunki negalia, ir koordinuoti individualų šeimos atvejį, padedant šeimai gauti jos poreikius atitinkančias paslaugas ir kitas pagalbos priemones.

Darbo pobūdis: darbas pagal terminuotą darbo sutartį projekto Nr. 07-027-P-0001 „Pagalba vaikams su negalia Lietuvoje“ įgyvendinimo laikotarpiui – iki 2029 m. liepos 31 d. Pareigybės lygis – A2, pareiginės algos koeficientas – 1,34, pareiginė alga – 2 409,32 Eur neatskaičius mokesčių. Pareigybė finansuojama projekto lėšomis. Nustatomas 3 mėnesių bandomasis laikotarpis.

Kandidatus, norinčius dalyvauti atrankoje, prašome iki 2026-10-01 el. paštu [email protected] pateikti:

  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • informaciją ar dokumentus, patvirtinančius reikalaujamą darbo patirtį.

Atrinktus kandidatus pakviesime į pokalbį.

Daugiau informacijos apie pareigybę teikiama tel. +370 620 78 940 arba el. paštu [email protected].

Taip pat daugiau informacijos rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Skelbimai“, „Darbo pasiūlymai“.

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