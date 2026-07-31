Skulptūra sulaukė pikantiško dėmesio

Diskusiją socialiniuose tinkluose pradėjo vienas klaipėdietis, pasidalijęs ir skulptūros nuotrauka.
„Turiste, valdykis. Kaip dabar berniukui jaustis? Gal kas gali paaiškinti, kam toje vietoje reikia skulptūrą trinti? Dėl laimės ar kito gėrio?“ – ironizavo jis.
Komentaruose netrūko įvairių spėlionių. Vieni juokavo, kiti svarstė, ar tokį elgesį galėjo paskatinti kokia nors internete išplitusi tradicija, tačiau dauguma pripažino niekada negirdėję, kad būtent ši skulptūros vieta būtų liečiama dėl sėkmės ar laimės.
Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė teigė iki šiol nebuvusi atkreipusi į tai dėmesio.
„Nedažnai einu pro Kruizinių laivų terminalą ir tikrai nebuvau pastebėjusi, kad atvykę turistai taip elgtųsi. Matyt, kažkas tiesiog netikėtai sugalvojo taip pasielgti“, – tvirtino ji.
Direktorė pripažino, kad šią situaciją komentuoti sudėtinga.
„Neturiu paaiškinimo, kodėl taip galėjo nutikti. Galbūt apie tai daugiau galėtų papasakoti patys skulptūros autoriai“, – svarstė R. Savickienė.
Direktorė priminė, kad įvairiuose pasaulio miestuose egzistuoja tradicija liesti tam tikras skulptūrų detales tikint, jog tai atneša sėkmę.
Panašių papročių yra ir Klaipėdoje – prie Biržos tilto esančią „Undinėlės“ skulptūrą žmonės taip pat neretai paglosto tikėdamiesi laimės. Ir kitose šalyse yra populiarūs tokie įpročiai.
Tačiau būtent šios berniuko skulptūros atveju jokios oficialios ar plačiai žinomos tradicijos nėra.
Žmonėms belieka spėlioti, ar akivaizdžiai nusitrynusi skulptūros detalė atsirado dėl pavienių pokštų, ar ilgainiui susiformavusio lankytojų įpročio.
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