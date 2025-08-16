 Smiltynėje – tarptautinės lankininkų varžybos „Klaipėdos taurė“

Smiltynėje – tarptautinės lankininkų varžybos „Klaipėdos taurė“

2025-08-16 14:54
Klaudija Audickaitė

Smiltynėje nuaidėjo tarptautinės varžybos „Klaipėdos taurė“ – susirinko 56 lankininkai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos.

Varžybų programa prasidėjo oficialia treniruote, vėliau vyko kvalifikacinės ir individualios atkrintamosios dvikovos.

Sportininkai rungėsi trijose lankų kategorijose – olimpinių, paprastųjų ir skriemulinių.

Kovoms teisėjavo jungtinė Lietuvos ir Latvijos teisėjų komanda.

Varžybas kasmet organizuoja Klaipėdos lankininkų klubas. „Klaipėdos taurė“ šiemet tapo ir trečiuoju Lietuvos lankininkų federacijos taurės etapu. Ankstesni du vyko Utenoje ir Kaune, o paskutinis, ketvirtasis, lauks Vilniuje jau rugsėjį. Ten paaiškės, kas taps geriausiais metų lankininkais.

Šiame straipsnyje:
Smiltynė
lankininkų varžybos Klaipėdos taurė
Klaipėdos lankininkų klubas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų