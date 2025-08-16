Smiltynėje – tarptautinės lankininkų varžybos „Klaipėdos taurė“

Varžybų programa prasidėjo oficialia treniruote, vėliau vyko kvalifikacinės ir individualios atkrintamosios dvikovos.
Sportininkai rungėsi trijose lankų kategorijose – olimpinių, paprastųjų ir skriemulinių.
Kovoms teisėjavo jungtinė Lietuvos ir Latvijos teisėjų komanda.
Varžybas kasmet organizuoja Klaipėdos lankininkų klubas. „Klaipėdos taurė“ šiemet tapo ir trečiuoju Lietuvos lankininkų federacijos taurės etapu. Ankstesni du vyko Utenoje ir Kaune, o paskutinis, ketvirtasis, lauks Vilniuje jau rugsėjį. Ten paaiškės, kas taps geriausiais metų lankininkais.
