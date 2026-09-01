Šokiravo motinos elgesys: gėda turi būti

Šiame rajone daugiabučių namų gyventojai daugelyje vietų yra įsirengę gėlynus, juos prižiūri, leidžia savo lėšas žydintiems augalams.
Žmonės užfiksavo pavakare prie vieno iš gėlynų pasirodžiusią moterį su vaiku.
„Jauna šviesiaplaukė moteris sumanė nusiskinti hortenzijų puokštę iš priešais namą žydinčio gėlyno. Apsimetė neva fotografuoja gėles ir berniuką, galbūt sūnų. Pasiskynė puokštę, pakišo po krūmais, sėdo į automobilį ir lūkuriavo, kol nebus praeivių“, – pasakojo įvykį matę gyventojai.
Žmones pribloškė tai, kad moteris vogė gėles prie vaiko.
„Bjauriausia, kad tai darė vaikui matant, o dar blogiau, kad užvedus automobilį pasiruošė greitai išsukti, veikiausiai pasakė berniukui „bėk paimt gėlių“. Vaikas greitai nulėkė, čiupo tą gėlių puokštę iš po krūmų. Vieną gėlę iš to siaubo pametė, sėdo atgal pas mamą į mašiną ir išvažiavo“, – matytą vaizdą nupasakojo gyventojai.
Vietiniai labiau gailėjo ne gėlių, o moters vaiko.
„Gėda turi būti tai moteriai. Vienas dalykas – tai nederamas pavyzdys vaikui. Na, negi neįperkama gėlė ar puokštė? Juk automobilis geras. Gal mama paskaitys ir susigės?“ – moteriškę gėdino gyventojai.
(be temos)